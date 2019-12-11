GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Kocaeli`den AB`ye 9,4 milyar dolarlık ihracat

11.12.2019 12:02

Son güncelleme : 11.12.2019 12:02
Türk imalat sanayisinin ana üssü Kocaeli`den ocak-kasım döneminde Avrupa Birliği ülkelerine yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artarak 9 milyar 401 milyon 340 bin dolar oldu.



AA

Avrupa pazarlarıyla iş yapmak için uygun bir konuma sahip olan ve depolama, otoyol, demir yolu, deniz yolu ve hava yolu erişimi konusunda önemli lojistik avantajlar barındıran sanayi kenti Kocaeli, 28 üyeli AB ile ticarette en parlak dönemlerinden birini yaşıyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) verilerine göre, Kocaeli'nin  geçen yılın ocak-kasım döneminde 12 milyar 886 milyon 549 bin dolar olan toplam dış satımı, bu yılın aynı döneminde yüzde 8 artışla 13 milyar 889 milyon 399 bin dolara ulaştı.

Kimya devi Tüpraş'ın yanı sıra Ford Otosan, Hyundai Assan, Honda Türkiye ve Anadolu Isuzu gibi otomotiv üreticilerine ev sahipliği yapan Kocaeli'nin ihracatının dörtte üçünü bu sektörlerde faaliyet gösteren firmalar gerçekleştirdi.

KİMYA SEKTÖRÜNDE İHRACAT YÜZDE 31 ARTTI

Kent bu dönemde 6 milyar 249 milyon 806 bin dolarla Bursa'nın ardından  en fazla otomotiv ihracatı yapan il oldu.

Ülkenin en büyük sanayi kuruluşu olan Tüpraş'ın yıllık 11 milyon ton  ham petrol işleme kapasitesine sahip İzmit Rafinerisi ile yıllık yaklaşık 4,5  milyon ton siyah ürün işlenen Fuel Oil Dönüşüm Tesisi'ne ev sahipliği yapan  Kocaeli'nin ihracatında kimya sektörü ikinci sırada yer aldı. Kentin kimyevi  madde ve mamulleri ihracatı, yılın 11 aylık döneminde yüzde 31'lik artışla 4  milyar 244 milyon 551 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Demir ve demir dışı metaller sektörü 716 milyon 281 bin dolarla üçüncü  sırada yer alırken, bunu 714 milyon 777 bin dolarla çelik, 510 milyon 355 bin  dolarla elektrik-elektronik, 436 milyon 418 bin dolarla iklimlendirme endüstrisi  takip etti.

HOLLANDA'YA İHRACATTA YÜZDE 125'LİK ARTIŞ YAŞANDI

İhracat liginde İstanbul'un ardından ikinci sırada yer alan Kocaeli, bu dönemde 195 ülke ile özerk ve serbest bölgeye satış yaptı. Kentten yapılan  ihracatta AB'nin payı yüzde 67,7 oldu. AB'ye yapılan ihracat, yüzde 8'lik artışla  9 milyar 401 milyon 340 bin doları buldu.

Sanayi kentinin yılın 11 aylık döneminde en fazla ihracat yaptığı  birlik üyesi 1 milyar 206 milyon 114 bin dolarla Birleşik Krallık oldu.

AB'nin kurucu üyelerinden Hollanda, ocak-kasım döneminde Kocaeli'den en fazla ihracat yapılan ikinci ülke oldu. Hollanda'ya yapılan dış satım söz  konusu dönemde yüzde 125 artarak 1 milyar 167 milyon 998 bin dolara ulaştı.

Kentten yapılan ihracatın bir önceki yılın karşılaştırılabilir dönemine göre yüzde 6,1 arttığı Almanya, 1 milyar 99 milyon 455 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı. Bu ülkeleri, 958 milyon 811 bin dolarla İspanya, 931 milyon 220 bin dolarla Slovenya izledi.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:45107.818
Değişim :  -0,18% |  -193,63
Açılış :  108.031  
Önceki Kapanış :  108.011  
En Yüksek
108.184 En Düşük
107.465
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AVISA 14,37 3.312.776 % 14,68  
RYSAS 3,54 35.554.619 % 10,97  
RYGYO 4,65 30.458.283 % 10,71  
SUMAS 11,11 22.942 % 10,00  
KPHOL 2,54 1.519 % 9,01  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6118 7,6499 % -0,30  
Frank 5,8759 5,9113 % 0,00  
Riyal 1,5447 1,5524 % 0,07  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.466 1.466 1,37  
Altın Gr. 273 274 0,09  
Cumhuriyet 1.817 1.844 5,00  
Tam 1.807 1.853 5,13  
Yarım 874 896 2,48  
Çeyrek 438 448 1,24  
Gümüş.Ons 16,66 16,69 0,00  
Gümüş Gr. 3,11 3,11 -0,00  
B. Petrol 63,94 63,94 -0,40  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru