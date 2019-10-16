Konut Fiyat Endeksi, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,59 artarak 113,07 seviyesinde gerçekleşti.
Konut Fiyat Endeksi arttı
16.10.2019 14:51
Son güncelleme : 16.10.2019 15:11
AA
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası
(TCMB) tarafından ağustos dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi (KFE) verileri açıklandı.
Türkiye'deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek, kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,59 artarak 113,07 oldu.
Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4 artan KFE aynı dönemde reel olarak yüzde 9,57 azaldı. Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde ağustos ayında bir önceki aya göre İstanbul'da yüzde 1,21 azalış, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 1,05 ve 0,59 artış gözlemlendi.
Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre İstanbul'da yüzde 3,41 azalış, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 3,78 ve 2,15 artış gösterdi.
14:5693.791
En Yüksek
|Değişim
|: -1,54%
|| -1.467,07
|Açılış
|: 93.515
|
|Önceki Kapanış
|: 95.258
|
94.391
En Düşük
93.094
14:565,9047
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0121
|Açılış
|: 5,9030
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8950
|
5,9326
En Düşük
5,8834
14:566,5133
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0170
|Açılış
|: 6,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4800
|
6,5515
En Düşük
6,4930
14:56281,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,36
|Açılış
|: 281,22
|
|Önceki Kapanış
|: 281,63
|
283,02
En Düşük
280,47