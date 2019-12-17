Konut Fiyat Endeksi, ekimde bir önceki aya göre yüzde 0,77 artarak 115,83 seviyesinde gerçekleşti.
Konut Fiyat Endeksi arttı
17.12.2019 15:09
Son güncelleme : 17.12.2019 15:09
AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından ekim dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi (KFE) verileri açıklandı.
Türkiye'deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek, kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), ekimde bir önceki aya göre yüzde 0,77 artarak 115,83 oldu.
Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,74 artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 1,67 azaldı. Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, ekim ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 1,35, 0,42 ve 0,65 artış gözlemlendi.
Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre İstanbul'da yüzde 0,51 azalış, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 5,27 ve 5,94 artış gösterdi.
14:54111.246
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 120,08
|Açılış
|: 111.495
|
|Önceki Kapanış
|: 111.126
|
111.956
En Düşük
111.051
14:545,8805
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0325
|Açılış
|: 5,8760
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8480
|
5,8850
En Düşük
5,8441
14:546,5654
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0467
|Açılış
|: 6,5510
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5120
|
6,5709
En Düşük
6,5146
14:54279,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 1,91
|Açılış
|: 279,55
|
|Önceki Kapanış
|: 277,65
|
279,93
En Düşük
277,35
BIST En Aktif Hisseler
|GUSGR
|2,81
|444.570.288
|% 15,64
|
|UNYEC
|5,53
|25.390.739
|% 13,79
|
|BURVA
|6,82
|4.730.333
|% 10,00
|
|HALKS
|1,82
|53.153
|% 9,64
|
|KSTUR
|30,76
|18.680
|% 9,62
|
|ATAGY
|4,51
|7.689.769
|% -14,91
|
|HUBVC
|13,00
|19.485.015
|% -12,69
|
|TSPOR
|2,49
|153.971.162
|% -10,11
|
|NIBAS
|6,15
|799.346
|% -9,56
|
|KERVN
|0,51
|646.682
|% -7,27
|
|THYAO
|13,94
|897.612.546
|% -0,50
|
|GUSGR
|2,81
|444.570.288
|% 15,64
|
|TUPRS
|123,30
|368.476.316
|% 1,40
|
|ISFIN
|3,34
|281.298.632
|% 1,21
|
|ASELS
|19,56
|264.587.965
|% 0,15
|
|GUSGR
|2,81
|444.570.288
|% 15,64
|
|ALBRK
|1,34
|118.944.843
|% -0,74
|
|ISFIN
|3,34
|281.298.632
|% 1,21
|
|KRDMD
|2,51
|192.048.326
|% -0,79
|
|KRSTL
|1,56
|107.436.780
|% 1,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7423
|7,7812
|% -0,50
|
|Frank
|5,9654
|6,0014
|% 0,62
|
|Riyal
|1,5630
|1,5708
|% 0,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.479
|1.480
|2,99
|
|Altın Gr.
|279
|280
|1,87
|
|Cumhuriyet
|1.837
|1.865
|-3,00
|
|Tam
|1.842
|1.888
|9,63
|
|Yarım
|890
|913
|4,65
|
|Çeyrek
|447
|457
|2,33
|
|Gümüş.Ons
|17,05
|17,09
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,22
|3,22
|0,02
|
|B. Petrol
|65,50
|65,50
|0,16
|