Konut Fiyat Endeksi, kasımda bir önceki aya göre yüzde 1,09 artarak 117,10 seviyesinde gerçekleşti.
Konut Fiyat Endeksi arttı
17.01.2020 15:04
Son güncelleme : 17.01.2020 15:04
AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından kasım dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi (KFE) verileri açıklandı.
Türkiye'deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek, kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), kasımda bir önceki aya göre yüzde 1,09 artarak 117,10 oldu.
Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,19 artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 3,05 azaldı. Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, kasım ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 2,01, 0,76 ve 1,13 artış gözlemlendi.
Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 1,30, 6,48 ve 7,47 artış gösterdi.
14:49121.263
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 262,32
|Açılış
|: 121.619
|
|Önceki Kapanış
|: 121.001
|
121.874
En Düşük
120.597
14:495,8722
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0153
|Açılış
|: 5,8710
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8550
|
5,8785
En Düşük
5,8463
14:496,5251
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0046
|Açılış
|: 6,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5200
|
6,5437
En Düşük
6,5173
14:49293,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,20
|Açılış
|: 293,82
|
|Önceki Kapanış
|: 292,62
|
294,29
En Düşük
291,88
BIST En Aktif Hisseler
|GSDDE
|3,52
|17.553.663
|% 18,12
|
|GEDIK
|8,13
|11.194.444
|% 14,99
|
|DERIM
|9,08
|17.892.457
|% 14,50
|
|QNBFB
|66,95
|126.288.946
|% 13,86
|
|BNTAS
|3,79
|290.977.112
|% 13,81
|
|BALAT
|2,97
|334.475
|% -10,00
|
|MZHLD
|14,22
|268.971
|% -10,00
|
|EPLAS
|15,39
|133.693
|% -9,95
|
|BMELK
|1,71
|257.543
|% -9,52
|
|EGCEY
|0,48
|150.079
|% -9,43
|
|THYAO
|15,02
|1.352.628.652
|% -0,20
|
|KRDMD
|2,99
|501.881.219
|% -0,66
|
|PETKM
|4,02
|402.094.653
|% 0,25
|
|PGSUS
|73,60
|400.873.934
|% -2,65
|
|BNTAS
|3,79
|290.977.112
|% 13,81
|
|KRDMD
|2,99
|501.881.219
|% -0,66
|
|EKGYO
|1,65
|221.650.901
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,85
|218.320.886
|% 3,93
|
|PETKM
|4,02
|402.094.653
|% 0,25
|
|THYAO
|15,02
|1.352.628.652
|% -0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6317
|7,6700
|% -0,04
|
|Frank
|6,0499
|6,0864
|% 0,07
|
|Riyal
|1,5606
|1,5684
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.557
|1.557
|2,99
|
|Altın Gr.
|294
|294
|1,18
|
|Cumhuriyet
|1.944
|1.973
|7,00
|
|Tam
|1.935
|1.983
|7,51
|
|Yarım
|935
|959
|3,64
|
|Çeyrek
|469
|480
|1,81
|
|Gümüş.Ons
|18,04
|18,07
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,03
|
|B. Petrol
|65,09
|65,09
|0,47
|
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