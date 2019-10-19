Konut kredi faizlerinde kamu bankaları öncülüğünde başlayan düşüş, ağustos ve eylül aylarında konut kredi hacminde ve konut satışlarında artışı beraberinde getirdi.
Konut kredi stoku 190 milyar liraya yaklaştı
19.10.2019 11:39
Son güncelleme : 19.10.2019 11:39
AA
Ekonomideki dengelenme süreci, enflasyonun uzun bir aradan sonra tek haneye düşmesi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) temmuz ve eylül toplantısında politika faizini 750 baz puan
indirmesi, mevduat ve kredi faizlerinde de düşüşü beraberinde getirdi. İhtiyaç, konut, taşıt ve ticari kredilerde de faiz
oranları ağustos ayından bu yana 500, yılbaşından itibaren 750 baz puan
arasında düşüşler yaşandı.
Kamu bankalarının ekonomideki olumlu gelişmeler, faiz
ve enflasyon oranlarındaki düşüş trendi doğrultusunda ağustos başında konut kredi
faiz oranlarını yüzde 1'in altına çekmesi, hem sıfır hem de ikinci el konut satışlarında canlanma sağladı. Kamu bankaları faiz
indiriminin yanı sıra vade üst sınırını da 120 aydan 180 aya çıkardı.
Özel bankalar da kamu bankaların ardından konut kredi faiz
oranlarını yüzde 1,10-1,25 aralığına düşürdü. Bu dönemde katılım bankaları da konut finansman oranlarını düşürdü.
Bankaların konut kredi faiz
oranlarını indirmesi, hem ertelenen konut talebinin öne çekilmesini hem de inşaat sektöründeki stokların azalmasını sağladı.
KONUT KREDİ STOKU 189 MİLYAR TL'YE YÜKSELDİ
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre temmuz ayı sonunda 178,7 milyar TL
düzeyinde bulunan konut kredi
stoku, faizlerdeki düşüşle birlikte ağustos sonunda 181 milyar TL'nin üzerine çıktı. Bir aylık dönemde kredi
stokunda 2,3 milyar TL'lik artış yaşandı.
Özel bankaların da konut kredi faiz
oranlarını indirmesiyle eylül ayında konut kredi
stoku 186,6 milyar TL
düzeyine yükseldi. Konut kredi
stoku ekim ayının ikinci haftasında artışını sürdürerek 189 milyar TL'ye ulaştı.
Konut kredi
stoku son iki ayda 11,3 milyar TL
yükselerek yüzde 6,3'lük artışa işaret etti. Yılbaşında konut kredi
stoku 188,1 milyar TL
düzeyinde bulunuyordu.
KAMU BANKALARININ KONUT KREDİ STOKU İKİ AYDA YAKLAŞIK 14 MİLYAR ARTTI
Yıl başında kamu bankaların 93,3 milyar TL
seviyesinde olan konut kredi
stoku, 11 Ekim haftasında 107,3 milyar TL'ye yükseldi. Yaklaşık 9,5 aylık dönemde konut kredi
stoku 14 milyar TL
artışla yüzde 15'lik yükselişe işaret etti.
Ağustos başında 93,5 milyar TL
düzeyinde bulunan kamu bankalarının konut stoku, iki aylık dönemde yaklaşık 14 milyar arttı.
KONUT SATIŞLARINDA ARTIŞ SÜRÜYOR
Konut satışları 2019 genelinde geçen yılın gerisinde kalsa da faiz
indirimlerinin etkisiyle ağustos ve eylül aylarında konut satışları 2018'in aynı aylarına göre artış gösterdi.
Ağustos ayında konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 artışla 110 bin 538 adet satış gerçekleşti. Satışlar eylül ayında da arttı. Geçen yılın eylül ayında kıyasla yüzde 15,4 artan konut satışları 146 bin 903 oldu.
İpotekli ve ikinci el konut satışları da ağustos ve eylül aylarında arttı. İpotekli konut satışları ağustos ve eylül aylarında sırasıyla geçen yılın aynı aylarına göre yüzde 168 ve yüzde 410,2 yükseldi. İkinci el satışları ağustosta yüzde 25,3, eylülde yüzde 42,3 arttı.
Sektör temsilcileri, konut kredi
faizlerindeki düşüle birlikte konut satışlarındaki artışın son çeyrekte devam ederek toplam satışların 1 milyon adede ulaşabileceğini, 2020 yılı için de sektörün umutlandığını dile getirdi.