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Konut kredi stoku 190 milyar liraya yaklaştı

19.10.2019 11:39

Son güncelleme : 19.10.2019 11:39
Konut kredi faizlerinde kamu bankaları öncülüğünde başlayan düşüş, ağustos ve eylül aylarında konut kredi hacminde ve konut satışlarında artışı beraberinde getirdi.



AA

Ekonomideki dengelenme süreci, enflasyonun uzun bir aradan sonra tek haneye düşmesi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) temmuz ve eylül  toplantısında politika faizini 750 baz puan indirmesi, mevduat ve kredi  faizlerinde de düşüşü beraberinde getirdi. İhtiyaç, konut, taşıt ve ticari  kredilerde de faiz oranları  ağustos ayından bu yana 500, yılbaşından itibaren 750 baz puan arasında düşüşler yaşandı.

Kamu bankalarının ekonomideki olumlu gelişmeler, faiz ve enflasyon  oranlarındaki düşüş trendi doğrultusunda ağustos başında konut kredi faiz  oranlarını yüzde 1'in altına çekmesi, hem sıfır hem de ikinci el konut  satışlarında canlanma sağladı. Kamu bankaları faiz indiriminin yanı sıra vade üst  sınırını da 120 aydan 180 aya çıkardı.

Özel bankalar da kamu bankaların ardından konut kredi faiz oranlarını  yüzde 1,10-1,25 aralığına düşürdü. Bu dönemde katılım bankaları da konut  finansman oranlarını düşürdü.

Bankaların konut kredi faiz oranlarını indirmesi, hem ertelenen konut  talebinin öne çekilmesini hem de inşaat sektöründeki stokların azalmasını  sağladı.

KONUT KREDİ STOKU 189 MİLYAR TL'YE YÜKSELDİ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre temmuz  ayı sonunda 178,7 milyar TL düzeyinde bulunan konut kredi stoku, faizlerdeki  düşüşle birlikte ağustos sonunda 181 milyar TL'nin üzerine çıktı. Bir aylık  dönemde kredi stokunda 2,3 milyar TL'lik artış yaşandı.

Özel bankaların da konut kredi faiz oranlarını indirmesiyle eylül  ayında konut kredi stoku 186,6 milyar TL düzeyine yükseldi. Konut kredi stoku  ekim ayının ikinci haftasında artışını sürdürerek 189 milyar TL'ye ulaştı.

Konut kredi stoku son iki ayda 11,3 milyar TL yükselerek yüzde 6,3'lük  artışa işaret etti. Yılbaşında konut kredi stoku 188,1 milyar TL düzeyinde  bulunuyordu.

KAMU BANKALARININ KONUT KREDİ STOKU İKİ AYDA YAKLAŞIK 14 MİLYAR ARTTI

Yıl başında kamu bankaların 93,3 milyar TL seviyesinde olan konut  kredi stoku, 11 Ekim haftasında 107,3 milyar TL'ye yükseldi. Yaklaşık 9,5 aylık  dönemde konut kredi stoku 14 milyar TL artışla yüzde 15'lik yükselişe işaret  etti.

Ağustos başında 93,5 milyar TL düzeyinde bulunan kamu bankalarının  konut stoku, iki aylık dönemde yaklaşık 14 milyar arttı.

KONUT SATIŞLARINDA ARTIŞ SÜRÜYOR

Konut satışları 2019 genelinde geçen yılın gerisinde kalsa da faiz indirimlerinin etkisiyle ağustos ve eylül aylarında konut satışları 2018'in aynı  aylarına göre artış gösterdi.

Ağustos ayında konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,1  artışla 110 bin 538 adet satış gerçekleşti. Satışlar eylül ayında da arttı. Geçen  yılın eylül ayında kıyasla yüzde 15,4 artan konut satışları 146 bin 903 oldu.

İpotekli ve ikinci el konut satışları da ağustos ve eylül aylarında  arttı. İpotekli konut satışları ağustos ve eylül aylarında sırasıyla geçen yılın  aynı aylarına göre yüzde 168 ve yüzde 410,2 yükseldi. İkinci el satışları  ağustosta yüzde 25,3, eylülde yüzde 42,3 arttı.

Sektör temsilcileri, konut kredi faizlerindeki düşüle birlikte konut  satışlarındaki artışın son çeyrekte devam ederek toplam satışların 1 milyon adede  ulaşabileceğini, 2020 yılı için de sektörün umutlandığını dile getirdi.




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