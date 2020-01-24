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KOSGEB`den girişimci kadınlara 5 yılda 1 milyar liralık destek

24.01.2020 11:18

Son güncelleme : 24.01.2020 11:18
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), 2015-2019 döneminde kadın girişimcilere ait 55 bin 46 işletmeye toplam 1 milyar 5 milyon 363 bin 551 lira destek sağladı.



AA

AA muhabirinin 2020 Yılı Bütçe Gerekçesi ve KOSGEB verilerinden derlediği bilgiye göre, kurum, kadınların iş gücüne kazandırılmasına yönelik çalışmalarını son yıllarda yoğunlaştırırken, bu alanda sağlanan desteklerde de önemli artış gerçekleşti.

Kadın girişimcilere, 2015'te 57 milyon 933 bin 100 lira olan destekler  5 yılda 5 katına çıkarak 2019 sonunda 298 milyon 285 bin 791 liraya yükseldi.

Desteklerden faydalanan girişimci kadınlara ait işletme sayısı da 5  yılda 3 kat arttı. Bu sayı 2015'te 5 bin 681 iken, geçen yıl 14 bin 978'e  yükseldi.

Bu noktada KOSGEB destek programları kapsamında 2015-2019 döneminde  kadın girişimcilere ait 55 bin 46 işletmeye toplamda 1 milyar 5 milyon 363 bin  551 liralık teşvik sağlandı.

GİRİŞİMCİLERİN "ENGELLERİNİ" KALDIRAN DESTEK

KOSGEB'in bu dönemde engelli girişimcilere sağladığı desteklerde de düzenli artış oldu.

Engelli girişimcilere sağlanan destekler, 2015'te 1 milyon 329 bin 790  lirayken 4 kat artarak 2019 yılında 5 milyon 388 bin 139 liraya ulaştı.

Engelli girişimcilere ait işletme sayısı da 5 yılda 2 katına çıktı. Bu  işletmeler 2015'te 133, geçen yıl 283 olarak olarak kayıtlarda yer aldı.

Başkanlığın destek programlarıyla 5 yılda engelli girişimcilere ait  1121 işletmeye toplam 19 milyon 256 bin 452 lira destek verildi.

Böylece, KOSGEB tarafından 5 yılda 56 bin 167 girişimci kadın ve  engelliye toplam 1 milyar 24 milyon 620 bin lira kaynak sağlandı.

YENİ PROJELER YOLDA

KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt, AA muhabirine, kadın ve engelli  girişimci sayısındaki artıştan memnuniyet duyduklarını ve bunu artırmaya yönelik  projelere gelecek dönemde de devam edeceklerini söyledi.

Kadınlar ve engellilerin girişimcilik desteklerinden geçmiş yıllara  göre daha fazla yararlandıklarını belirten Uzkurt, toplumda girişimcilik ruhunun  yaygınlaşması için sundukları eğitimleri de e-Akademi Sistemi'yle sanal ortama  taşıyarak herkes için ulaşılabilir hale getirdiklerini, eğitimlere katılımdaki  fiziki zorlukları aştıklarını ve daha çok kadın ve engelliye ulaştıklarını  bildirdi.

Uzkurt, "Örgün eğitim verilirken kadınlar çocuklarını bırakıp  gelemiyordu, şimdi internet üzerinden bu eğitimlere rahatça katılabiliyorlar.  Engelliler için de sanal ortamda verilen girişimcilik eğitimleri fiziksel  zorlukların önüne geçiyor. Daha çok kadın ve engelliye girişimcilik eğitimi  verebilmemizde e-Akademi'ye geçmemiz önemli bir adım." dedi.

Kadınların hem işlerinde hem de kamu kaynaklarını etkin ve verimli  kullanmada oldukça hassas olduklarını vurgulayan Uzkurt, "Kadınlar işlerini  çocukları gibi sahipleniyor. Bazı büyük firmalarımız, kadın girişimcilere bayilik  vermek suretiyle KOSGEB ile iş birliği yapmak istiyor. Önümüzdeki dönemde  girişimci kadın ve engellilerin yeni iş imkanları bulmaları için önemli adımlar  atacağız." diye konuştu.

KADINLAR VE ENGELLİLERE İLAVE DESTEKLER SUNULUYOR

KOSGEB, kadın ve engelli girişimci sayısını artırmak amacıyla  Girişimciliği Geliştirme Destek Programı kapsamında mevcut destek tutarına ilave  5 bin lira kaynak sağlıyor. Kurum, Nitelikli Eleman İstihdam Desteği kapsamında  istihdam edilen kadın ve engellilere de mevcut destek oran veya tutarlarına ek  yüzde 20 destek veriyor.

Kadınların kendi imkanlarıyla gelir elde edebilmeleri konusunda  bilinçlendirilmeleri, iş gücüne kazandırılmaları ve kadınlar arasında  girişimcilik kültürünün geliştirilmesi, engellilere yönelik istihdam olanakları  ve engelli istihdamına ilişkin teşvikler konusunda özel sektörün  bilinçlendirilmesi amacıyla 81 ilde 92 KOSGEB müdürlüğü aracılığıyla  bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri de gerçekleştiriliyor.

11'inci Kalkınma Planı kapsamında da KOSGEB tarafından kadınların  ekonomik faaliyetlerinin geliştirilmesi için iş geliştirme süreçlerinde  danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunulması, bu alandaki desteklerde kadınlara  öncelik verilmesi planlanıyor.




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