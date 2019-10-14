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Kredi borcu olan şirketlere yapılandırma!

14.10.2019 11:07

Son güncelleme : 14.10.2019 11:33
Türkiye Bankalar Birliği`nce, banka ve finansal kurumlara kredi borcu bulunan büyük ölçekli şirketler için Finansal Yeniden Yapılandırma uygulamasına başlanacağı belirtilerek uygulamadan 25 milyon TL ve üzeri kredi borcu bulunan büyük ölçekli şirketlerin yararlanabileceği bildirildi.



AA

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve  Anlaşması Uygulaması Hakkında yapılan duyuru, birliğin sitesinde yayımlandı.

Duyuruda, banka ve finansal kurumlara kredi borcu bulunan büyük  ölçekli şirketler için Finansal Yeniden Yapılandırma (FYY) uygulamasına başlanacağı belirtilerek, "Küçük ölçekli  şirketlerde uygulamaya başlanması için onay beklenmektedir." denildi.

Uygulamayla borçlarını ödemeye niyetli olan, ancak gelir-gider  dengesi bozulduğu için edimlerini yerine getiremeyen müşterilerin geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine imkan verilmesinin amaçlandığı  aktarılan duyuruda, şunlar kaydedildi:

"Yeniden yapılandırma uygulamasının; 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun  Geçici 32'nci maddesi uyarınca bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring  şirketleri ve finansman şirketleri ile kredi ilişkisinde bulunan borçluların bu  kuruluşlar nezdindeki kredi borçlarına ilişkin olarak, çerçeve anlaşma ve  sözleşmeleri kapsamında alınacak tedbirlerle, geri ödeme yükümlülüklerini  yerine getirebilmelerine, üretim, yatırım, istihdam faaliyetlerini  sürdürmelerine, dolayısıyla ekonomik büyümeye imkan verecektir. Banka ve finansal  kurumlara 25 milyon TL ve üzeri kredi borcu bulunan büyük ölçekli şirketler FYY  uygulamasından yararlanabilecektir. 25 milyon TL'nin altında kredi borcu bulunan  küçük ölçekli şirketler ise onayın alınmasını takiben FYY uygulamasından  yararlanabilecektir. Haklarında iflas kararı bulunan borçlular FYY'den  yararlanamayacaktır."

BORÇLULAR, EN YÜKSEK 3 ALACAKLI KURULUŞTAN BİRİNE BAŞVURABİLECEK

Duyuruda, FYY sürecine alınabilecek borçluların, en yüksek üç alacaklı  kuruluştan birine, Çerçeve Anlaşması ekinde belirtilen formata uygun bir başvuru  ve taahhüt mektubuna, sürecin gerektirdiği diğer belge ve bilgileri de ekleyerek  başvuruda bulunabileceği bildirildi.

Çerçeve Anlaşması'nı imzalayan alacaklı kuruluşların, Türkiye Bankalar  Birliği tarafından güncel olarak ilan edileceği belirtilen duyuruda, şu ifadelere  yer verildi:

"Başvurusu kabul edilen borçlular için durumun korunması süreci  başlayacak olup durumun korunması sürecinin başlaması halinde, Çerçeve  Anlaşması'nı imzalamış bulunan alacaklı kuruluşlar, borçlu hakkında yeniden  yapılandırılan alacaklara ilişkin olarak icra takibi yapamayacak (zaman aşımı ve  hak düşürücü süreler nedeniyle hak kaybına yol açacak durumlar hariç olmak  üzere), mevcut takiplere devam edemeyecek, yeni takipler açamayacak ve diğer  yasal yollara başvuramayacaktır. Borçlunun başvuru tarihinden önce herhangi bir  alacaklı kuruluş tarafından başlatılmış yasal takipler sonucu satış günü  belirlenmiş olması, ihalenin feshi davasının devam etmesi, borcun icra taahhüdüne  bağlanmış olması, tasarrufun iptali davasının devam etmesi halinde bu işlemler  finansal yeniden yapılandırmadan etkilenmeyecektir. Alacaklı kuruluşların,  Çerçeve Anlaşması'ndan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda  ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümü için Türkiye Bankalar Birliği  Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği Hakem Kurulu görev yapacaktır."

Duyuruda ayrıca, Finansal Yeniden Yapılandırma Uygulaması hakkında  detaylı bilgiye TBB'nin "www.tbb.org.tr/fyy" sayfasından ulaşılabileceği bildirildi.




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