GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Kredi kartı ile satışta komisyon sınırı yarın başlıyor

31.10.2019 11:26

Son güncelleme : 31.10.2019 11:26
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılan tebliğ değişikliğiyle kartlı işlemlerin ertesi gün nakde çevrilmesi halinde işletmelerin bankalara ödeyeceği komisyona getirilen yüzde 1,60`lık sınır yarın uygulanmaya başlıyor.



AA

Merkez Bankası'nca "Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları  Kar ve Zarara Katılma Oranları ile Kredi İşlemlerinde Faiz Dışında Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Tebliğ"de 16 Ekim'de değişiklik yapılmış, bu kapsamda daha önce bankalar tarafından serbestçe belirlenen üye iş yeri komisyon oranlarına üst sınır belirlenmişti.

Böylece, mal ve hizmet alımlarında işlem tutarlarının üye iş yerlerinin serbest kullanımlarına ertesi gün aktarılması halinde, her ne ad altında olursa olsun, üye iş yerine uygulanacak komisyon oranının yüzde 1,60'ı geçemeyeceği hükmü getirilmişti.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, AA muhabirine düzenlemeye ilişkin yaptığı açıklamada, üye iş yerine uygulanacak komisyon oranı üst sınırının daha önce bankalar tarafından serbestçe belirlendiğini ve yüzde 3'lere kadar çıktığını hatırlattı.

Avdagiç, yarından itibaren kredi kartıyla yapılan satışlar için  işletmelerin bankalara ödediği komisyon oranlarında çok önemli bir regülasyonun  uygulamaya geçtiğini belirterek, "TCMB'nin tebliğ değişikliği ile üye iş yerine  uygulanacak komisyon oranı yüzde 1,60'ı geçemeyecek. Bu kararla, küçük işletmeler  günlük nakit ihtiyaçlarını çok daha ucuz maliyetle finanse edebilecek. Komisyon  bedelinin düşürülmesi, işletmelerin ve tüketicilerin sırtından bir yükü  kaldırmıştır. Böylece ortaya hem makul bir oran konulmuş oldu, hem de uygulamada  bankalar arası bir birlik sağlandı." diye konuştu.

2018'DE KARTLA 700 MİLYAR LİRA ALIŞVERİŞ

Avdagiç, kredi kartıyla yapılan alışverişlerin 2018'de 700 milyar liralık bir büyüklüğe ulaştığına dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Böylesi önemli bir ödeme aracında komisyonların farklılığı ve  yüksekliği işletmelere büyük bir yük getiriyordu. Mevcut uygulamada nakit  ihtiyacından ötürü bu işlemleri vadesinden önce nakde çevirmek isteyen işletme  sahibi yüzde 3'e kadar çıkan komisyonla karşı karşıya kalıyordu. Bu yükün bir  kısmı da ister istemez tüketiciye yansıyordu. Ayrıca kredi kartı kullanımına ve  haliyle kayıt dışı ile mücadeleye negatif etki eden bir süreçti. Bu regülasyonun  sadece işletmelere değil tüketiciye ve kamuya da fayda getireceğini düşünüyoruz.  Bankaların indirmeye yanaşmadıkları yüksek kredi faizleri karşısında sınırlanan  komisyon bedeli, perakende satış yapan KOBİ'lerin finansman ihtiyacında ciddi bir boşluğu dolduracaktır."

Uygulamanın üç olumlu etkisi olacağını ifade eden Avdagiç, düzenlemenin öncelikle perakende şirketler ve esnaflar başta olmak üzere kredi kartıyla işlem yapan tüm işletmelerin karlılıklarına büyük katkı yapacağını söyledi.

Maliyetlerdeki düşüşün tüketici fiyatına da olumlu yansıyacağını aktaran Avdagiç, kredi kartı kullanımını teşvik etmesi dolayısıyla kayıt dışılığı azaltarak vergi gelirlerini artıracağını kaydetti.

Avdagiç, ilerleyen süreçte ise yüzde 1,60’lık oranın tekrar müzakere edilerek daha da uygun düzeylere indirileceğine inandığını sözlerine ekledi.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:1199.046
Değişim :  0,36% |  353,70
Açılış :  98.920  
Önceki Kapanış :  98.692  
En Yüksek
99.137 En Düşük
98.876
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MEPET 1,82 26.889.561 % 18,95  
BOYP 16,45 2.105.389 % 15,85  
AVTUR 1,58 9.171.386 % 14,49  
RALYH 8,00 1.600 % 11,89  
EGCYH 0,11 459 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3738 7,4108 % 0,60  
Frank 5,7629 5,7977 % 0,45  
Riyal 1,5190 1,5266 % 0,24  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.500 1.501 4,80  
Altın Gr. 275 275 1,16  
Cumhuriyet 1.827 1.855 7,00  
Tam 1.816 1.861 3,11  
Yarım 878 900 1,51  
Çeyrek 440 450 0,75  
Gümüş.Ons 17,99 18,01 0,14  
Gümüş Gr. 3,30 3,31 0,03  
B. Petrol 60,56 60,56 0,32  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru