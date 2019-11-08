Finansal sektöre borcu 25 milyon lira altında bulunan küçük ölçekli şirketler, yeniden yapılandırma kapsamında işlemlerini yapabilecek.
Küçük ölçekli şirketler finansal yeniden yapılandırma yapabilecek
08.11.2019 15:52
Son güncelleme : 08.11.2019 15:53
AA
Türkiye Bankalar Birliği'nden (TBB) yapılan açıklamada, Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları kapsamında hazırlanan, finansal sektöre olan borcu 25 milyon lira
altında küçük ölçekli şirketlere yönelik uygulamanın gerekli onaylar alınarak yürürlüğe girdiği bildirildi
15:37103.267
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -277,49
|Açılış
|: 103.446
|
|Önceki Kapanış
|: 103.544
|
104.018
En Düşük
103.021
15:375,7571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0097
|Açılış
|: 5,7490
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7400
|
5,7649
En Düşük
5,7385
15:376,3501
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0061
|Açılış
|: 6,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3500
|
6,3701
En Düşük
6,3385
15:37269,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -1,91
|Açılış
|: 269,46
|
|Önceki Kapanış
|: 271,37
|
272,74
En Düşük
269,08
BIST En Aktif Hisseler
|SMART
|3,31
|209.984.360
|% 16,14
|
|MRGYO
|0,92
|14.886.291
|% 15,00
|
|BURVA
|5,40
|4.812.291
|% 12,03
|
|RYGYO
|1,93
|2.113.655
|% 8,43
|
|IZMDC
|4,02
|20.466.869
|% 7,77
|
|KLNMA
|54,55
|76.876.541
|% -14,96
|
|VERUS
|15,39
|33.418.523
|% -13,44
|
|BRSAN
|8,73
|12.443.905
|% -8,59
|
|GEDZA
|5,43
|2.952.815
|% -8,28
|
|TIRE
|1,81
|33.619.997
|% -7,65
|
|THYAO
|12,76
|1.396.410.595
|% 0,79
|
|ASELS
|18,93
|443.415.234
|% -0,05
|
|ICBCT
|4,70
|395.737.483
|% 5,38
|
|HALKB
|5,72
|371.583.976
|% 3,81
|
|GARAN
|9,75
|331.940.663
|% -0,20
|
|THYAO
|12,76
|1.396.410.595
|% 0,79
|
|PETKM
|3,68
|311.532.712
|% 0,27
|
|ICBCT
|4,70
|395.737.483
|% 5,38
|
|KRDMD
|2,29
|184.904.720
|% -1,72
|
|SMART
|3,31
|209.984.360
|% 16,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3446
|7,3814
|% 0,02
|
|Frank
|5,7452
|5,7798
|% -0,16
|
|Riyal
|1,5292
|1,5369
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.458
|1.459
|-9,47
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-1,00
|
|Cumhuriyet
|1.792
|1.819
|-26,00
|
|Tam
|1.788
|1.833
|-23,65
|
|Yarım
|864
|886
|-11,44
|
|Çeyrek
|433
|443
|-5,72
|
|Gümüş.Ons
|16,74
|16,78
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|3,10
|3,11
|-0,06
|
|B. Petrol
|61,31
|61,31
|-0,98
|