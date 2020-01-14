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Küresel borç 253 milyar dolara yaklaştı

14.01.2020 07:41

Son güncelleme : 14.01.2020 07:41
Küresel borç 2019`ün üçüncü çeyreğinde 253 milyar dolara yaklaştı.



Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF), global borç/GSYH oranının 2019 3'ncü çeyrekte yüzde 322 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını bildirdi.

IIF dün yayınladığı "Ocak 2202 Global Borç Monitör" raporunda toplam global borcun 3'ncü çeyrekte 253 trilyon dolara yaklaştığını da belirtti.

Global borcun 2020 yılında daha hızlı büyüyeceğini tahmin eden IIF, 2020 ilk çeyrek sonunda borcun 257 trilyon dolar seviyesine ulaşmasını beklediklerini de vurguladı. IIF, 2020 ilk çeyrek finans dışı sektörün borçlanmasında artışın ön plana çıkacağını tahmin etti.





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