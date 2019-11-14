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Küresel enerji talebi 2040`ta artacak

14.11.2019 11:29

Son güncelleme : 14.11.2019 11:29
Küresel enerji talebinin 2040`ta geçen yıla göre yüzde 34 artışla 19 milyar 177 milyon ton petrol eş değerine ulaşması bekleniyor.



AA

AA muhabirinin, Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) "2019 Dünya  Enerji Görünümü Raporu"ndan derlediği verilere göre, geçen yıl toplam küresel enerji talebi 14 milyar 314 milyon ton petrol eş değeri seviyesinde bulunuyor.

Dünya genelinde 2040'a kadar en yüksek enerji talebi, 8 milyar 208 milyon ton eş değer petrolle Çin'in de içinde yer aldığı Asya-Pasifik ülkelerinden gelecek. Bu bölgeyi, 2 milyar 686 milyon ton eş değer petrolle  Kuzey Amerika izleyecek.

Avrupa'da ise enerji talebi 2040'a kadar 530 milyon ton petrol eş değeri azalacak. Avrupa, bu azalışa rağmen, Asya-Pasifik ve Kuzey Amerika'nın ardından 1 milyar 723 milyon ton eş değer petrolle enerji talebi en yüksek üçüncü bölge olacak.

Avrupa'yı 1 milyar 318 milyon ton eş değer petrolle Afrika ve 1 milyar  206 milyon ton eş değer petrolle Orta Doğu bölgesi izleyecek.

Mevcut politikalarla devam edilmesi halinde, küresel enerji talebinin  2040'ta 2018 'e göre yüzde 34 artışla 19 milyar 177 milyon ton petrol eş değerine  ulaşacağı öngörülüyor.

PETROL TALEBİ ARTACAK

Küresel enerji kaynakları arasında en yüksek talep yine petrolde yaşanacak. Geçen yıl ortalama 96,9 milyon varil olan günlük küresel petrol  talebi, 2040'ta 106,4 milyon varile yükselecek.

Küresel petrol talebinde Asya-Pasifik bölgesi günlük 39,2 milyon varille ilk sırada yer alırken, bu bölgeyi 19,1 milyon varille Kuzey Amerika  takip edecek.

Öte yandan, küresel petrol arzının 2040'ta günlük 106,4 milyon varile ulaşması bekleniyor. OPEC'in üretilen petrol içindeki payının ise yüzde 39  olacağı tahmin ediliyor.




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