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Küresel mal ve hizmet ticaretindeki büyüme artacak

20.01.2020 12:00

Son güncelleme : 20.01.2020 12:00
Dünya Bankası Grubu tarafından hazırlanan "Küresel Ekonomik Beklentiler" raporuna göre, geçen yıl yüzde 1,4`e gerileyen küresel mal ve hizmet ticaretindeki büyümenin 2020 yılında yüzde 1,9`a ulaşması bekleniyor.



AA

AA muhabirinin, Dünya Bankası Grubu tarafından hazırlanan “Küresel  Ekonomik Beklentiler” raporundan derlediği bilgilere göre, G20 ülkeleri  tarafından 2018'den bu yana uygulanan korumacı önlemlerin 1 trilyon dolar değerindeki ticaret akışını yani küresel mal ticaretinin yaklaşık yüzde 7'sini etkiledi.

Ticaret ve imalat sektöründeki keskin yavaşlamanın küresel ticarete  yük olmaya devam ettiği belirtilen raporda, gelişmiş ekonomiler, gelişen piyasalar ve Çin ve Doğu Asya'nın geri kalanı gibi gelişmekte olan ekonomilerdeki  belirgin zayıflık nedeniyle küresel mal ticaretinde geçen yılın önemli bir zaman diliminde daralma görüldüğü vurgulandı.

Raporda, G20 ülkelerinde sermaye ve ara mal üretiminde geçen yıl  görülen ciddi düşüşün, ticaret ve yatırımlardaki zayıflığın sürmesi ile tutarlı  olduğu, imalat sanayi ihracat siparişlerinin 2018 yılı sonundan bu yana daraldığı  ve hizmet ihracat siparişlerinin daha esnek olmakla birlikte yavaşladığı  kaydedildi.

Ayrıca, ticaret ve imalattaki yavaşlamanın çeşitli faktörlerden  kaynaklandığı ifade edilen raporda, Avrupa ve Asya'da, özellikle otomobil ve teknoloji ürünleri ticaretinde zayıflayan talep ve büyüme yatırımlarındaki  yavaşlamanın önemli bir direnç olduğu belirtildi.

Raporda, doğrudan yabancı yatırım akışlarını etkileyen düzenleyici  kısıtlamaların sayısının arttığı, ayrıca son zamanlardaki ılımlılığa rağmen,  küresel ticaret politikasındaki belirsizliğin ise tarihi zirvelere yakın düzeye  ulaştığı kaydedildi.

POLİTİKA BELİRSİZLİĞİ DÜNYA TİCARETİNDE BÜYÜK KAYIPLARA YOL AÇIYOR

ABD ve Çin arasındaki ticaret gerilimlerinden dolayı artış gösteren  politika belirsizliğinin dünya ticaretinde büyük kayıplara yol açtığından  bahseden raporda, ticaret gerilimlerinin ticaretin yönlendirilmesi yoluyla bazı  yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ekonomiler üzerinde olumlu etkileri olsa da  bu etkinin nispeten küçük olduğu vurgulandı.

Raporda, ticaret sürtüşmelerinin, ABD ile Avrupa Birliği'nin (AB) yanı  sıra Japonya ve Kore Cumhuriyeti arasında da arttığı, müzakerelerin devam etmesi  ve Çin'in son zamanlardaki tek taraflı tarife indirimleriyle birlikte ticaret  gerginliklerinde kayda değer bir düşüş olduğunun görüldüğü bildirildi.

Korumacı önlemlerin, 2019 yılında küresel mal ticaretinin yüzde 5'ini  etkileyen çeşitli liberal tedbirlerle kısmen dengelendiği kaydedilen raporda,  “ABD-Çin Birinci Aşama anlaşmasının yanı sıra Afrika Kıta Serbest Ticaret  Anlaşmasının onaylanması veya uygulanmasında ilerleme, ABD-Japonya ticaret  anlaşması ve ABD-Meksika-Kanada Anlaşması gibi diğer olumlu gelişmeler de küresel  ticarette ihtiyaç olunan büyümeye katkı sağlayacak.” ifadelerine yer  verildi.

Raporda, küresel mal ve hizmet ticaretindeki büyümenin, 2018 yılında  yüzde 4 iken geçen yıl yüzde 1,4'e gerilediği ve bu büyüme hızının 2020 yılı  içerisinde yüzde 1,9'a ulaşması beklendiği kaydedildi.

YÜKSELEN PİYASALARDA BÜYÜME 2020 YILINDA YÜZDE 4,1'E ÇIKACAK

Raporda, yükselen piyasalarda ve gelişmekte olan ekonomilerde  büyümenin 2020 yılında yüzde 4,1'e çıkacağı öngörüldü ve bu tahminin önceki  tahminlerden yüzde 0,5 düşük olması, yükselen piyasalar ve gelişmekte olan  ekonomilerde ticaret ve yatırım büyümesinde aşağı yönlü revizyonlara bağlandı.

Yükselen piyasaların ve gelişmekte olan ekonomilerin büyümesinin  ticaret ve yatırım güçlendikçe 2021-22 yılında ortalama yüzde 4,4 seviyesinde  istikrar kazanması beklentisine yer verilen raporda, düşük gelirli ülkelerde de  büyümenin 2020'de ortalama yüzde 5,7'ye kadar yükseleceği öngörüldü.

Büyük ekonomilerde, ekonomik faaliyetin beklenenden daha belirgin bir  şekilde yavaşladığına işaret edilen raporda, zayıf üretim faaliyetinin, gelişmiş  ekonomilerdeki büyümeyi azalttığı kaydedildi.

Raporda, Euro Bölgesi'nde yatırım ve ihracatta belirli bir zayıflık  olduğu ve birçok ekonomide hedefin altında seyreden enflasyonun para  politikasının gevşemesine doğru geniş bir kaymaya neden olduğu belirtildi.

İş gücü piyasaları ve hizmetler sektörünün genellikle daha dirençli  kaldığı kaydedilen raporda, toplam ekonomik faaliyetin yatırım ve ticarette  yumuşaklığın devam etmesi ile 2020'de azalacağı öngörüldü.




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