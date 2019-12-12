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Küresel petrol arzı arttı

12.12.2019 13:40

Son güncelleme : 12.12.2019 13:40
Küresel petrol arzı, kasımda bir önceki aya göre 20 bin varil artarak günlük 101 milyon 360 bin varile yükseldi.



AA

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) aylık petrol piyasası raporuna göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) ham petrol üretimi kasımda bir önceki aya göre günlük 300 bin varil azalarak 29 milyon 660 bin varil oldu.

Ham petrol dışındaki diğer konvansiyonel olmayan OPEC üretimi ise değişmeyerek günlük 5 milyon 550 bin varil olarak kayıtlara geçti. Böylece, OPEC'in toplam petrol üretimi kasımda günlük 35 milyon 210 bin varil olarak gerçekleşti.

OPEC dışı ülkelerin petrol üretimi ise kasımda bir önceki aya göre günlük 320 bin varil artarak 66 milyon 150 bin varile yükseldi.

Böylece, küresel petrol arzı kasımda bir önceki aya göre günlük 20 bin varil artarak 101 milyon 360 bin varile yükselmiş oldu.

KÜRESEL PETROL TALEBİ ARTACAK

Rapora göre, küresel petrol talebinin 2020'de bu yıla kıyasla günlük ortalama 1 milyon 300 bin varil artışla 101 milyon 500 bin varil olacağı öngörülüyor. Bir önceki raporda gelecek yıl petrol talebinin 1 milyon 200 bin varil artacağı tahmin edilmişti.

Petrol talebinde 36 milyon 700 bin varille Asya Pasifik bölgesinin başı çekmesi beklenirken, bu bölgeyi 32 milyon 200 bin varille Amerika kıtası ve 15 milyon 100 bin varille Avrupa kıtasının izleyeceği öngörülüyor.




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