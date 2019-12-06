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`Küresel piyasalar bize güvenmeli`

06.12.2019 15:52

Son güncelleme : 06.12.2019 15:52
Suudi Arabistan Petrol Bakanı Abdulaziz bin Salman Al Saud, küresel piyasaların ham petrol fiyatlarının dengelenmesi için Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve müttefiklerine güvenmesi gerektiğini söyledi.



DHA

Suudi Arabistan Petrol Bakanı Abdulaziz bin Salman Al Saud, OPEC’in Viyana’daki toplantısında yaptığı konuşmada, sürdürülebilir ekonomik büyüme elde etme ve küresel ekonominin tedarik sıkıntısı çekmemesi için petrol üreten ülkelere iş birliği çağrısı yaptı.

Müttefik ülkelerden gelecek olan bağlılığın petrol üreticilerinin yararına olacağını söyleyen Al Saud, grubun OPEC+ anlaşmasına sadık kalınacağı konusunda oluşan endişeleri yatıştıracağını umduğunu belirtti. 




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