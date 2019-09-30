Yüksek büyüme potansiyeline sahip girişimlere yapılan yatırım olarak nitelendirilen risk sermayesinin, Aralık 2018 itibarıyla 856 milyar dolara ulaştığı belirtilirken, bu rakamın 2022`de 1 trilyon dolara tırmanacağı öngörülüyor.
Küresel risk sermayesi 1 trilyon dolara koşuyor
30.09.2019 12:07
Son güncelleme : 30.09.2019 12:07
AA
Merkezi Londra'da bulunan alternatif varlık fonu şirketi Preqin ile dünya çapında risk
sermayesi fonu grubu Vertex Holding tarafından ortaklaşa hazırlanan Küresel Risk
Sermayesi raporuna göre, yönetim altındaki risk
sermayesi varlıkları son 5 yılda ikiye katlanarak Aralık 2018 itibarıyla 856 milyar dolara ulaştı.
Söz konusu artış hızı göz önüne alındığında, risk
sermayesi kapsamında şirketlere yapılan yatırımların gelecek 5 yıl içinde 1 trilyon dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.
Küresel bir endüstri haline gelen risk
sermayesi açısından, ABD en büyük piyasa
olma özelliğini sürdürdü. Öte yandan risk
sermayesindeki büyüme hızı açısından Çin başta olmak üzere Asya ülkeleri öne çıktı. Mevcutta, dünyadaki en büyük 10 risk
sermayesi fonundan 3'üne Çin'in ev sahipliği yapması dikkati çekti.
Risk sermayesi ile desteklenen şirketlerin girişimlerinin; büyük ölçüde nesnelerin interneti, sağlık teknolojisi, yapay zeka ve makine öğrenmesi alanlarına yoğunlaştığı görüldü.
RİSK SERMAYESİ ENDÜSTRİSİNİN GELECEĞİ PARLAK
Hem fon
toplama hem de risk
sermayesi kapsamında yapılan anlaşmalar, yatırımcı
iştahını artıran gelişmeler ve değeri 1 milyar doları geçen genç teknoloji şirketlerinin çoğalmasını sağlayan rekabetçi finansman turları ile güçlendi.
Buna karşın, risk
sermayesi endüstrisi yüksek değerlemelerin cazip anlaşma fırsatlarının güvence altına alınmasını zorlaştırması ve bazı start-up firmalarının başarılı bir çıkışa giden yolunun uzun ve zor olması gibi zorluklarla karşı karşıya.
Öte yandan yıkıcı teknolojilerin beslenmesinde ve girişimcilik inovasyonunun yayılmasında temel bir rol oynamaya devam etmesi, küresel risk sermayesi endüstrisinin geleceğinin parlak olmasını sağlıyor.
"SEKTÖRÜN BU NOKTAYA NASIL ULAŞTIĞINI İNCELEMEK ÖNEMLİ"
Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Prequin Üst Yöneticisi (CEO) Mark
O'Hare, risk
sermayesinin alternatif varlıklar endüstrisinin önemli parçalarından birini oluşturduğunu belirterek, "Fakat risk
sermayesi yatırım ortamının yalnızca küçük bir kısmını oluşturuyor. Faaliyetler son yıllarda hızlandı ve varlıkları 1 trilyon dolara yaklaştı. Sektörü kendi şartlarında incelemek ve bu noktaya nasıl ulaştığını incelemek önemli." dedi.
RİSK SERMAYESİ
Risk sermayesi, yeni fikir, buluş ve teknoloji geliştirmekle beraber bunu ticari
ürün haline getirmek için yeterli finansal kaynağa sahip olmayan kişi ya da şirketleri finanse eden bir girişim türüdür.
Bu açıdan risk
sermayesi, yüksek büyüme potansiyeline sahip girişimlere yapılan yatırımı ifade eder. Söz konusu kavram, kayda değer bir büyüme oranı yakalayan ve bu büyümeyi sürdürmek için sermayeye ihtiyaç duyan girişimlere sağlanan destek olarak da literatüre geçmiştir.
Özellikle, gelişmiş ekonomilerde erken aşama yenilikçi ve teknoloji odaklı girişimcilerin finansmana erişim problemlerinin çözümünde ve bu girişimlerin profesyonel yönetim anlayışı çerçevesinde büyümesinde melek yatırımcılar ve girişim sermayesi fonlarının önemli görev üstlendiği bilinmektedir.
Bu kapsamda melek yatırımcılar ve girişim sermayesi fonları da girişimlere doğrudan sermaye
koyarak ortak olmakta ve bu girişimlerin orta ve uzun vadede satışlarını ve karlılıklarını dolayısıyla değerlerini artırmaya çabalamaktadır.