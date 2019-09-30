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Küresel risk sermayesi 1 trilyon dolara koşuyor

30.09.2019 12:07

Son güncelleme : 30.09.2019 12:07
Yüksek büyüme potansiyeline sahip girişimlere yapılan yatırım olarak nitelendirilen risk sermayesinin, Aralık 2018 itibarıyla 856 milyar dolara ulaştığı belirtilirken, bu rakamın 2022`de 1 trilyon dolara tırmanacağı öngörülüyor.



AA

Merkezi Londra'da bulunan alternatif varlık fonu şirketi Preqin ile  dünya çapında risk sermayesi fonu grubu Vertex Holding tarafından ortaklaşa  hazırlanan Küresel Risk Sermayesi raporuna göre, yönetim altındaki risk sermayesi  varlıkları son 5 yılda ikiye katlanarak Aralık 2018 itibarıyla 856 milyar dolara  ulaştı.

Söz konusu artış hızı göz önüne alındığında, risk sermayesi kapsamında  şirketlere yapılan yatırımların gelecek 5 yıl içinde 1 trilyon dolara ulaşacağı  tahmin ediliyor.

Küresel bir endüstri haline gelen risk sermayesi açısından, ABD en  büyük piyasa olma özelliğini sürdürdü. Öte yandan risk sermayesindeki büyüme hızı  açısından Çin başta olmak üzere Asya ülkeleri öne çıktı. Mevcutta, dünyadaki en  büyük 10 risk sermayesi fonundan 3'üne Çin'in ev sahipliği yapması dikkati çekti.

Risk sermayesi ile desteklenen şirketlerin girişimlerinin; büyük  ölçüde nesnelerin interneti, sağlık teknolojisi, yapay zeka ve makine öğrenmesi  alanlarına yoğunlaştığı görüldü.

RİSK SERMAYESİ ENDÜSTRİSİNİN GELECEĞİ PARLAK

Hem fon toplama hem de risk sermayesi kapsamında yapılan anlaşmalar, yatırımcı iştahını artıran gelişmeler ve değeri 1 milyar doları geçen genç  teknoloji şirketlerinin çoğalmasını sağlayan rekabetçi finansman turları ile  güçlendi.

Buna karşın, risk sermayesi endüstrisi yüksek değerlemelerin cazip  anlaşma fırsatlarının güvence altına alınmasını zorlaştırması ve bazı start-up  firmalarının başarılı bir çıkışa giden yolunun uzun ve zor olması gibi  zorluklarla karşı karşıya.

Öte yandan yıkıcı teknolojilerin beslenmesinde ve girişimcilik  inovasyonunun yayılmasında temel bir rol oynamaya devam etmesi, küresel risk  sermayesi endüstrisinin geleceğinin parlak olmasını sağlıyor.

"SEKTÖRÜN BU NOKTAYA NASIL ULAŞTIĞINI İNCELEMEK ÖNEMLİ"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Prequin Üst Yöneticisi (CEO)  Mark O'Hare, risk sermayesinin alternatif varlıklar endüstrisinin önemli  parçalarından birini oluşturduğunu belirterek, "Fakat risk sermayesi yatırım  ortamının yalnızca küçük bir kısmını oluşturuyor. Faaliyetler son yıllarda  hızlandı ve varlıkları 1 trilyon dolara yaklaştı. Sektörü kendi şartlarında  incelemek ve bu noktaya nasıl ulaştığını incelemek önemli." dedi.

RİSK SERMAYESİ

Risk sermayesi, yeni fikir, buluş ve teknoloji geliştirmekle beraber  bunu ticari ürün haline getirmek için yeterli finansal kaynağa sahip olmayan kişi  ya da şirketleri finanse eden bir girişim türüdür.

Bu açıdan risk sermayesi, yüksek büyüme potansiyeline sahip  girişimlere yapılan yatırımı ifade eder. Söz konusu kavram, kayda değer bir  büyüme oranı yakalayan ve bu büyümeyi sürdürmek için sermayeye ihtiyaç duyan  girişimlere sağlanan destek olarak da literatüre geçmiştir.

Özellikle, gelişmiş ekonomilerde erken aşama yenilikçi ve teknoloji  odaklı girişimcilerin finansmana erişim problemlerinin çözümünde ve bu  girişimlerin profesyonel yönetim anlayışı çerçevesinde büyümesinde melek  yatırımcılar ve girişim sermayesi fonlarının önemli görev üstlendiği  bilinmektedir.

Bu kapsamda melek yatırımcılar ve girişim sermayesi fonları da  girişimlere doğrudan sermaye koyarak ortak olmakta ve bu girişimlerin orta ve  uzun vadede satışlarını ve karlılıklarını dolayısıyla değerlerini artırmaya  çabalamaktadır.




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