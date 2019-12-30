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Küresel serbest ticaret en çok ABD, Çin ve Almanya`ya kazanç sağlıyor

30.12.2019 17:59

Son güncelleme : 30.12.2019 17:59
Alman Bertelsmann Vakfı araştırmasına göre, ABD, Çin ve Almanya, Dünya Ticaret Örgütü üyeliği ve serbest ticaretten en çok kazanan ülkeler olarak belirlendi.



AA

Vakıf tarafından yapılan "Dünya Ticaret Örgütü 25. Yaşında, Kurala Dayalı Küresel Ticaret Sisteminin Ekonomik Değerinin Analizi" çalışmasında, dünyanın en büyük ihracatçıları olan ABD, Çin ve Almanya'nın bir yılda elde ettikleri toplam ilave refah kazancı 239 milyar dolar olarak hesaplandı.

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) üyeliği ve serbest ticaret, 2016'da ABD'ye 87 milyar dolar, Çin'e  86 milyar dolar ve Almanya'ya 66 milyar dolarlık ilave refah kazancı sağladı.

180 ülkenin 2016'daki ithalat ve ihracat verileri kullanılarak yapılan çalışmada, DTÖ üyeliği, küresel olarak 855 milyar dolar büyüklüğünde ilave refah oluşturdu.

Türkiye'nin DTÖ üyeliğinin 2016'da sağladığı ilave refah kazancı ise 8,1 milyar dolar oldu.

Yaklaşık 2,5 trilyon dolar ihracat ile Çin, dünyanın en çok ihracat yapan ülkesi olurken, Çin'i 1,6 trilyon dolar ile ABD ve 1,5 trilyon dolar ile Almanya izliyor.




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