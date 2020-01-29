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Kuyumcular uyardı! Altın alacaklar...

29.01.2020 11:36

Son güncelleme : 29.01.2020 11:37
Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Hasan Çavuşculu, her altının tasarruf aracı olmadığını belirterek, "Tasarruf için altın almak isteyenler kuyumculara gittiklerinde mutlaka bu amaçla altın istediklerini belirtsinler" dedi.



AA

Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Hasan Çavuşculu, AA muhabirine, tasarruf için altın alanların bazı detaylara  dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.

Altının uluslararası piyasalarda veya ekonomide zaman zaman yaşanan  olumsuzluklar nedeniyle en güvenli tasarruf aracı olduğunu ifade eden Çavuşculu,  gelecek yıllarda da bu ürünün en değerli emtia olma özelliğini sürdüreceğini kaydetti.

Çavuşculu, altınların farklı amaçlarla tercih edildiğine dikkati  çekerek, şöyle konuştu:

"Her altın tasarruf aracı değildir. Tasarruf için altın almak  isteyenler kuyumculara gittiklerinde mutlaka bu amaçla altın istediklerini  belirtsinler. Takı ve süs amaçlı ürünler de çok. Bu ürünleri kullananlardan  bazıları da tasarruf için alıyor ama farkında olmadan gidip işçilikli ürünleri  tercih ediyor. Tasarruf için makinelerde yapılan bilezikler var? Onlarda çok cüzi  bir imalat farkı olur. Ayrıca çeyrek-yarım altın var. Tasarruf yapmak için altın  alanlara, her ay düzenli bu altınlardan almalarını tavsiye ediyorum. Bunun  dışında hem takı olarak kullanalım hem tasarruf edelim diyenler, mutlaka  kuyumculara danışmalı."

"ALTININ YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRECEĞİNE İNANIYORUZ"

Tasarruf için alınan altınların ihtiyaç olmadığı sürece bozdurulmasını  çok doğru bulmadığını vurgulayan Çavuşculu, "Gramı 250 lirayı gördüğünde bazı  insanlar gitti altınlarını bozdurdu. Şimdi altının gramı 300 lirayı geçti.  İhtiyaç varsa ev, araba alınıyorsa, başka ihtiyaçlar gideriliyorsa fiyatına  bakılmadan o günkü şartlarda bozdurulabilir ancak hiçbir ihtiyaç yokken, sırf  altının gramı 250 lira oldu diye bozduranlar zarar etti. Şimdi de 300 lirayı  geçti, tekrar düşer diye bozdurup bekleyenler bence zarar edecektir. İhtiyaç  olmadığı sürece bozdurmamalarını tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Çavuşculu, dünyadaki gelişmelere ve Türkiye'deki ekonomik dengelere bakıldığında altında yükseliş öngördüklerini kaydetti.




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