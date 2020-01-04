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Kuyumcularda fatura düzenleme sınırı belirlendi

04.01.2020 12:20

Son güncelleme : 04.01.2020 12:20
Kuyumculuk, sarraflık ve mücevheratçılık gibi işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taş alım satımında fatura düzenleme mecburiyetine ilişkin sınır 4 bin 200 lira olarak belirlendi.



AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın "Vergi Usul  Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 514)", 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğ ile kuyumculuk, sarraflık ve mücevheratçılık gibi işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taş alım satımında bulunan mükelleflerin  gerçekleştirmiş oldukları işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taşlarla bunlardan mamul eşya satışlarında fatura düzenleme zorunluluklarında değişiklik yapıldı.

Buna göre, söz konusu ürünlerin satışlarında, bu yıl için 1400 lira olarak belirlenen fatura düzenleme mecburiyetine ilişkin haddin 3 katı olarak uygulanması uygun görüldü. Böylece kuyumculuk, sarraflık ve mücevheratçılık gibi işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taş alım satımında fatura düzenleme sınırı 4 bin 200 lira oldu.

Söz konusu malların satışını Vergi Usul Kanunu'nun ilgili genel  tebliğlerinde açıklandığı şekilde teşvik etmek zorunda olanların bu kapsamda düzenlemek zorunda oldukları belgelere bir etkisi bulunmayacak.

Kuyumculuk, sarraflık ve mücevheratçılık gibi işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taş alım satımında bulunan mükelleflerin, beyaz eşya alım-satımı, kafe işletmesi gibi bu nitelikte olmayan başka faaliyetlerinin de bulunması, bu  tebliğ düzenlemesinden yararlanılmasına engel teşkil etmeyecek.

Ancak bu faaliyetlere ilişkin olarak düzenlenmesi gereken faturalar bakımından Vergi Usul Kanunu'nun ilgili maddesinde yer alan fatura düzenleme mecburiyetine ilişkin 1400 liralık had dikkate alınacak.




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