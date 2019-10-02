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Kuzey Akım 2`nin inşaatında sona gelindi

02.10.2019 13:13

Son güncelleme : 02.10.2019 13:13
Gazprom Yönetim Kurulu Başkanı Viktor Zubkov, Rus gazını Almanya`ya taşıyacak Kuzey Akım-2 Doğal Gaz Boru Hattı inşaatının yaklaşık bir ay sonra tamamlanabileceğini bildirdi.



AA

Gazprom Yönetim Kurulu Başkanı Viktor Zubkov, başkent Moskova'da düzenlenen Rusya Enerji Haftası etkinliği kapsamında Kuzey Akım 2 projesiyle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Danimarka'nın, projenin kendi topraklarından geçecek kısmı için izin vermemesi halinde bile inşaatın devam edeceğini belirten Zubkov, "Eğer Danimarka'dan izin alamazsak, tarafsız sulardan inşaatı sürdürürüz." ifadesini kullandı.

Zubkov, projenin inşaat takvimine ilişkin olarak da "Her şey yaklaşık  4-5 hafta içinde tamamlanabilir ancak aralık sonuna kadar vaktimiz var, bu  nedenle acele etmiyoruz." diye konuştu.

Toplam maliyetinin 10 milyar euro civarında olması beklenen Kuzey  Akım 2 projesiyle yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor.







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