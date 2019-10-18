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Lagarde, ECB Başkanı olarak atandı

18.10.2019 13:58

Son güncelleme : 18.10.2019 14:24
Avrupa Birliği üyesi ülke liderleri, Avrupa Merkez Bankası Başkanlığı`na Fransız asıllı Christine Lagarde`ı atadı.



AA

AB üyesi ülkelerin devlet başkanlarını Brüksel'de bir araya getiren AB Liderler Zirvesi'nde, Christine Lagarde'ın 1 Kasım'dan itibaren Avrupa Merkez Bankası (ECB) başkanı olarak atanması kararı alındığı açıklandı.

Açıklamada, Lagarde'ın görev süresinin 8 yıl olacağı belirtildi.

AB üyesi ülke liderleri, ECB Başkanlığı görevi sona erecek Mario Draghi'nin yerine getirilecek isim konusunda yapılan müzakereler sonucu, Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde isminde uzlaşı sağlamıştı.

Lagarde, ECB Başkan adaylığı nedeniyle IMF'deki görevinden ayrılmıştı. IMF'nin ilk kadın başkanı olan Lagarde, bu görevi 2011'den beri  yürütüyordu. Lagarde, ECB'nin de ilk kadın başkanı olacak.

Fransız kökenli avukat ve iş kadını olan 63 yaşındaki Lagarde, daha  önce Fransa'da Maliye Bakanlığı yapmıştı.

ECB

AB'nin para politikalarını belirleyen ve yürüten ECB, tüzel kişiliğe sahip bağımsız bir AB organı olarak faaliyet gösteriyor.

Frankfurt merkezli ECB'nin görevi, para birimi olarak euroyu kullanan AB üyesi ülkelerden oluşan Euro Bölgesi'nde fiyat istikrarını sağlamak olarak tanımlanıyor.

Kurum, AB'nin para politikasını belirliyor ve uyguluyor. Döviz işlemlerinin yürütülmesi, üye ülkelerin resmi döviz rezervlerinin tutulması ile  ödeme sistemlerinin düzgün işlemesinin sağlanması görevlerini de yerine getiren ECB, Euro Bölgesi'nde kağıt para basımına izin verme konusunda tek yetkili merci konumunda bulunuyor.




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