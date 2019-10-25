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`Lagarde görüş ayrılıklarını yatıştıracak`

25.10.2019 11:43

Son güncelleme : 25.10.2019 11:45
ING Group Başekonomisti Peter Vanden Houte, Christine Lagarde`nin yeni başkan olarak Avrupa Merkez Bankası`ndaki görüş ayrılıklarını muhtemelen yatıştıracağını belirtti.



AA

Avrupa Merkez  Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, dün son toplantısını gerçekleştirdi. 8 yıldır ECB Başkanlığı yapan Draghi, bu ayın sonunda görevini Christine Lagarde'ye  devredecek.

2011'de ECB'nin başına geçen Draghi,  kullandığı "Ne gerekiyorsa  yapacağız" ifadesiyle özleşmişti.

Avro Bölgesi'nin zor zamanlarında göreve gelerek attığı adımlarla  küresel finans piyasasının en önde gelen şahsiyetlerinden biri olan Draghi,  görevinin sonuna geldiği şu anda piyasaların en çok odaklandığı konu ECB'nin  yönetim kurulundaki anlaşmazlıklar oldu.

ECB'nin eylül ayında mevduat faizini 10 baz puan düşürerek yüzde eksi  0,50'ye çekmesine, varlık alım programlarına 1 Kasım itibarıyla aylık 20 milyar  avro seviyesinde tekrar başlanmasına karar vermesi sonrasında Draghi eleştiri  oklarına hedef olmuştu.

Lagarde, 18 Ekim tarihinde 1 Kasım'dan itibaren ECB başkanı olarak  atanmıştı. Lagarde'ın görev süresi 8 yıl olacak. Uluslararası Para Fonu'nun  ilk  kadın başkanı olan Lagarde, bu görevi 2011'den beri yürütüyordu. Lagarde, ECB'nin  de ilk kadın başkanı olacak.

Konuya ilişkin olarak AA muhabirinin sorularını yanıtlayan ING Group  Başekonomisti Peter Vanden Houte, Draghi'nin ECB'da başkanlık görevine  başladığında ondan önce de merkez bankacılığı alanında uzun bir tecrübeye sahip  olduğunu ifade etti.

Draghi'nin finansal piyasaları iyi tanıdığını aktaran Houte,  Draghi'nin ECB'ye pragmatizmi ve bütünüyle yeni para politikası araçlarını  tanıttığını dile getirdi.

"ASIL SORU LAGARDE'NİN PİYASANIN STRESLİ OLDUĞU DÖNEMLERDE HIZLI HAREKET EDİP EDEMEYECEĞİ"

Houte, Christine Lagarde'nin farklı bir profile sahip olduğunu  vurguladı. Lagarde'nin ekonomist olmadığının altını çizen Houte ancak büyük bir  ara bulucu olarak tanındığını kaydetti.

Houte, Christine Lagarde'nin yeni başkan olarak  ECB'deki görüş  ayrılıklarını muhtemelen yatıştıracağını belirterek, ancak asıl sorunun   Lagarde'ın piyasanın stresli olduğu dönemlerde hızlı hareket edip edemeyeceği  olduğunu anlattı.

Lagarde'nin kötü bir seçim olmadığını söyleyen Houte, şu anda ECB'nin  stratejisinin ve para politikasının sorgulandığı bir periyottan geçildiğini ve  bankanın para politikasının bütçe politikasıyla tamamlanması gerektiğini  belirtti.

Houte, şu anki ortamda politik becerilere sahip olan ve para ve mali  politika arasında güçlü bir koordinasyon sağlayacak birisinin ECB başkanlığına  seçilmesinin iyi bir durum olduğunu ifade etti.

Berenberg Ekonomisti Florian Hense ise Draghi'nin küresel finans  piyasasında en çok izlenen şahsiyetlerden bir tanesi olduğunu aktardı. Draghi'nin  dönemi sona erse de düşük faiz döneminin hala devam ettiğine dikkati çeken Hense,  Draghi'nin kendi döneminde geleneksel olmayan para politikalarını bankanın  kullandığı standart araçlar haline getirdiğini aktardı.




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