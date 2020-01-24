Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, bankanın para politikasının otomatik pilotta olduğu savının "saçma" olduğunu belirterek, geleceğe yönelik kılavuzun "veri temelli ve oldukça açık bir zaman çizelgesine" işaret ettiğini söyledi.
Lagarde: Para politikası otomatik pilotta değil
24.01.2020 13:23
Son güncelleme : 24.01.2020 13:23
DHA
Bunun yanında Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, göstergelerin değişmesi durumunda politikaların da buna uygun hale getirilebileceğini ekledi ve ECB’nin ekonominin evrimini izlediğine dikkat çekti.
Lagarde, ticari piyasaların ECB’nin “fiyat istikrarını nicel olarak formülleştirmesi, para
politikası kılavuzu, ekonomik ve parasal analizler ve iletişim uygulamalarını” kapsaması beklenen strateji değerlendirmesine “çok fazla odaklanmamaları” gerektiğinin altını çizdi.
ECB, Perşembe günü refinansman operasyon faizinin yüzde 0.00’da, marjinal faizin yüzde 0.25’te ve mevduat faizinin yüzde eksi 0.50’de sabit tutulduğunu duyurmuş ve 2003’ten bu yana ilk kez stratejik politikasını yeniden değerlendireceğini açıklamıştı.
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