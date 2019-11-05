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Lagarde`dan tüm taraflara ortak çalışma çağrısı

05.11.2019 13:05

Son güncelleme : 05.11.2019 13:19
Avrupa Merkez Bankası`nın yeni Başkanı Christine Lagarde, göreve geldikten sonra yaptığı ilk konuşmasında, tüm taraflara "güçlü, cesur ve çözüm odaklı ortak çalışma çağrısı" yaptı.



DHA

Konuşmasında para politikasına değinmeyen Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yeni Başkanı Christine Lagarde, buna karşılık ECB'yi eleştiren bazı önemli isimleri överek tüm taraflarla ortak çalışma sinyalleri verdi.

"Bugün Avrupa'nın duymaya ihtiyacı olduğu mesajın bu olduğuna inanıyorum" diyen Lagarde, "Bu, kendinden kuşkulanmanın bize zarar vermesine karşı daha iyi hissetme çağrısıdır" diye ekledi.

Lagarde, Almanya'nın eski Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble'in birleşik bir Avrupa için bağlılığını ve Berlin duvarının yıkılışından bu yana devam eden devlet adamı kimliğinden de övgüyle söz etti.

Avrupa Merkez Bankası ile Almanya arasında sürmekte olan anlaşmazlığa değinmese de, Lagarde'nin 1 Kasım'da görevi devraldıktan sonra Berlin'de konuşma kararı sembolik bir zeytin dalı gibi görünerek, bağları iyileştirmede istekli olduğuna işaret ediyor.

Lagarde yazın bu göreve seçildiğinden beri para politikasıyla ilgili detay vermese de, ECB kapsamlı bir politika, hedef ve araç değerlendirmesi yapana kadar Lagarde büyük değişiklikler planlamıyor gibi görünüyor.




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