Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire salı günü yaptığı açıklamada, ABD`nin Fransa`dan ithal ettiği ürünlere ek gümrük vergisi getirmesi durumunda, Avrupa Birliği`nin karşılık vereceğini söyledi.
Le Maire: Ek gümrük vergisine AB karşılık verir
03.12.2019 13:32
Son güncelleme : 03.12.2019 13:32
DHA
Bir radyo programında konuşan Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, ABD'nin ek gümrük vergilerinin kabul edilemez olduğunu belirtti ve ABD'nin yeni yaptırımlarına AB'nin karşılık vermek için hazır olacağını ekledi.
ABD Ticaret Temsilciliği pazartesi günü yayınladığı açıklamada, Fransa'nın dijital hizmetler vergisinin ABD'li firmalarına zarar vereceği iddiasıyla 2.4 milyar dolarlık Fransa ürününe yüzde 100'e kadar ek gümrük vergisi uygulamayı önermişti.
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