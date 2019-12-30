İsviçre Maliye Bakanı Ueli Maurer, Facebook`un Libra projesinin cari şekli ile başarısız olduğunu, üzerinden yeniden çalışılması gerektiğini savundu.
`Libra projesi cari şekli ile başarısız oldu`
30.12.2019 09:29
Son güncelleme : 30.12.2019 09:29
İsviçre Maliye Bakanı Ueli Maurer, "Libra'nın mevcut şekli ile bir şansı olduğunu düşünmüyorum, çünkü merkez bankaları Libra'yı destekleyecek para
birimi sepetini
kabul etmeyecekler. Proje bu biçimi ile başarısız oldu" diye konuştu.
Libra ise Maurer'in açıklamaları konusunda yorumda bulunmadı.
Libra projesi Cenevre merkezli Libra Birliği tarafından yürütülüyor.
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