Cenevre merkezli Libra Birliği`nin 5 Yönetim Kurulu üyesinden biri olan Patrick Ellis yaptığı açıklamada, Libra`nın önceden açıklandığı gibi Haziran 2020`de piyasaya sunulması planının uygulamaya konup konmayacağının henüz net olmadığını söyledi.
Libra`nın ne zaman halka lanse edileceği belirsiz
19.12.2019 15:53
Son güncelleme : 19.12.2019 15:56
Patrick Ellis, Facebook'un Libra projesinin gelecek yıl nerede ve ne zaman kamuoyuna lanse edileceğine dair sağlam bir stratejinin henüz bulunmadığını ifade etti.
"Gelinen aşamada, piyasalar, ürün için güçlü şekilde netleşmiş bir strateji veya Libra'nın nasıl işe koyulacağı yok" diye konuşan Ellis, sağlam bir strateji ortaya koymak için çok erken olduğunu, regülatörler ile sorunları çözmeye çalıştıklarını vurguladı.
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