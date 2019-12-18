ABD Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Lael Brainard, Facebook’un kripto para birimi Libra’nın farklı para birimlerine nasıl bağlı olduğunu açıklamadan "yasal ve yönetimsel politikaların ana hatlarını" tehdit ettiğini söyledi. Brainard, "Libra’nın zorunlu teminata ihtiyacı var" dedi.
`Libra’nın zorunlu teminata ihtiyacı var`
18.12.2019 15:23
Son güncelleme : 18.12.2019 15:28
DHA
ABD Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Lael Brainard, devlet destekli para
birimlerine dayalı varlıkların kripto para birimlerindeki volatiliteyi azaltamayabileceği uyarısını yaparak, “Küresel nüfusun üçte ikisinden fazlasını temsil eden aktif kullanıcı ağı ile piyasaya, değeri yasal para birimlerine bağlı özel bir dijital para birimi sunmanın” endişe verici olduğunu vurguladı.
Brainard ayrıca “Zorunlu teminatlar sağlanmadan stablecoin ağlarının küresel çapta tüketicileri riske attığının” altını çizdi.
Bunun yanında söz konusu dijital teknolojinin masrafları azaltma ve işlemleri hızlandırma açısından avantajları olduğuna inandığını belirten Brainard, Libra’nın hala 2018’de 1.7 milyar dolardan bu yıl 4.4 milyar dolara ulaşan kripto para dolandırıcılık eylemleri değerlendirildiğinde küresel yasa yapıcılar tarafından onaylanması gerektiğini hatırlattı.
15:12110.571
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -502,87
|Açılış
|: 110.563
|
|Önceki Kapanış
|: 111.074
|
110.848
En Düşük
110.106
15:125,9120
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0244
|Açılış
|: 5,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8800
|
5,9207
En Düşük
5,8830
15:126,5766
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0123
|Açılış
|: 6,5720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5510
|
6,5924
En Düşük
6,5510
15:12280,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 1,34
|Açılış
|: 280,72
|
|Önceki Kapanış
|: 279,38
|
281,36
En Düşük
279,17
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFL
|69,15
|4.107.087
|% 14,96
|
|MTRYO
|5,97
|9.038.566
|% 13,50
|
|FMIZP
|38,60
|27.844.709
|% 12,21
|
|IEYHO
|0,61
|232.230.990
|% 10,91
|
|SANFM
|4,45
|4.465.269
|% 10,42
|
|NIBAS
|5,48
|85.637
|% -10,60
|
|COSMO
|1,98
|6.292
|% -10,00
|
|KSTUR
|27,00
|8.748
|% -10,00
|
|MRGYO
|0,95
|13.194.642
|% -9,52
|
|MARTI
|0,90
|20.488.477
|% -9,09
|
|THYAO
|13,75
|629.308.152
|% -1,15
|
|KRDMD
|2,49
|276.361.105
|% -0,40
|
|TUPRS
|122,60
|246.769.019
|% -1,29
|
|IEYHO
|0,61
|232.230.990
|% 10,91
|
|GARAN
|10,74
|220.420.173
|% -1,29
|
|IEYHO
|0,61
|232.230.990
|% 10,91
|
|KRDMD
|2,49
|276.361.105
|% -0,40
|
|EKGYO
|1,48
|147.392.813
|% -1,99
|
|ODAS
|2,26
|220.402.869
|% 7,11
|
|GUSGR
|2,51
|211.589.022
|% -2,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7196
|7,7583
|% 0,22
|
|Frank
|6,0024
|6,0385
|% 0,40
|
|Riyal
|1,5722
|1,5801
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.477
|1.477
|0,82
|
|Altın Gr.
|281
|281
|1,44
|
|Cumhuriyet
|1.861
|1.889
|12,00
|
|Tam
|1.851
|1.898
|10,51
|
|Yarım
|895
|918
|5,08
|
|Çeyrek
|449
|459
|2,54
|
|Gümüş.Ons
|16,98
|17,02
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,23
|3,24
|0,02
|
|B. Petrol
|65,83
|65,83
|-0,27
|