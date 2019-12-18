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`Libra’nın zorunlu teminata ihtiyacı var`

18.12.2019 15:23

Son güncelleme : 18.12.2019 15:28
ABD Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Lael Brainard, Facebook’un kripto para birimi Libra’nın farklı para birimlerine nasıl bağlı olduğunu açıklamadan "yasal ve yönetimsel politikaların ana hatlarını" tehdit ettiğini söyledi. Brainard, "Libra’nın zorunlu teminata ihtiyacı var" dedi.



DHA

ABD Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Lael Brainard, devlet destekli para birimlerine dayalı varlıkların kripto para birimlerindeki volatiliteyi azaltamayabileceği uyarısını yaparak, “Küresel nüfusun üçte ikisinden fazlasını temsil eden aktif kullanıcı ağı ile piyasaya, değeri yasal para birimlerine bağlı özel bir dijital para birimi sunmanın” endişe verici olduğunu vurguladı.

Brainard ayrıca “Zorunlu teminatlar sağlanmadan stablecoin ağlarının küresel çapta tüketicileri riske attığının” altını çizdi.

Bunun yanında söz konusu dijital teknolojinin masrafları azaltma ve işlemleri hızlandırma açısından avantajları olduğuna inandığını belirten Brainard, Libra’nın hala 2018’de 1.7 milyar dolardan bu yıl 4.4 milyar dolara ulaşan kripto para dolandırıcılık eylemleri değerlendirildiğinde küresel yasa yapıcılar tarafından onaylanması gerektiğini hatırlattı.




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