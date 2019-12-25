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Lojistik Master Planı tanıtıldı

25.12.2019 11:53

Son güncelleme : 25.12.2019 11:53
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, organize sanayi bölgeleri (OSB), özel endüstri bölgeleri, limanlar ve serbest bölgeleri içeren 294 kilometrelik iltisak hattı yapma hedeflerinin olduğunu, bu hatlarla birlikte yeni lojistik merkezleri kurarak sanayinin rekabet gücünü artıracaklarını ifade etti.



AA

Lojistik Master Planı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla tanıtıldı.

Bakan Varank, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ulaştırma alanında 17 senede kat ettiği mesafenin pek çok ülkeye örnek teşkil edecek nitelikte olduğunu söyledi.

"ULAŞIM ALTYAPISI ÇAĞ ATLADI"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin ulaşım altyapısının çağ atladığını ve bu sayede stratejik konumunun daha da güçlendiğini  belirten Varank, bu durumun sanayinin gelişmesi, ticaretin ve yatırımların canlanması kanalıyla da büyümeye ve istihdama önemli katkılar sağladığını ifade etti.

Varank, ulaştırma ve lojistik alanında atılan her yeni adımın ülkenin  rekabet gücünü doğrudan etkilediğine işaret ederek, sanayi bölgelerinde, lojistik alanların ve ulaşım modlarının birlikte düşünülmesi ve çeşitlendirilmesinin  önemli olduğunu söyledi.

"SANAYİ BÖLGELERİMİZİN LOJİSTİĞİNE ÖNCELİK VERDİK"

Bu konuda planlama yapılırken sadece bugünün ticari ilişkileri değil, gelecek potansiyeli olan pazarların da dikkate alınmasında büyük fayda olduğunu dile getiren Varank, şöyle konuştu:

"İşte biz de buradan hareketle 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimizde,  sanayi bölgelerimizin lojistik ihtiyaçlarının giderilmesine öncelik verdik. Bu kapsamda, faaliyette bulunan tüm OSB'ler ve endüstri bölgelerinden yük  bilgilerini toparladık. Bu yüklerin ilişkili olduğu pazarlar ve sanayi  bölgelerinin ihtiyaçlarını da çalışmamıza dahil ettik. Ayrıca tüm sanayi  bölgelerimizin konvansiyonel demir yolu hatlarına mesafelerini haritalandırarak Bakanlığımızla paylaştık. Bu çalışmalarımızın tamamı Lojistik Master Planı içinde  kendisini göstermiş oldu."

LOJİSTİK MERKEZLERİ KURULACAK

Varank, OSB'lerin ulaşım modlarının çeşitlendirilmesi ve demir  yollarına iltisak hatlarının yapılması konusunda da yine Ulaştırma ve Altyapı  Bakanlığı ve Strateji Bütçe Başkanlığı ile ortak bir çalışma yürüttüklerini  belirterek, "Bu kapsamda teknik uzmanlarımız OSB'lere gidiyor, yerinde  incelemelerde bulunuyor. OSB'ler, özel endüstri bölgeleri, limanlar ve serbest  bölgeleri içeren 294 kilometrelik iltisak hattı yapma hedefimiz mevcut. Bu hatlarla birlikte yeni lojistik merkezleri kuracak ve böylelikle sanayimizin  rekabet gücünü daha da artıracağız." dedi.

Küresel ekonominin merkezinin batıdan doğuya doğru kaydığını ve Çin'in  öncülük ettiği Kuşak ve Yol girişiminin bu manada son derece değerli olduğunu  ifade eden Varank, bu girişimin geçtiği ülkelere, lojistik ve altyapı olanakları  sunarak yerel ekonomilerin kalkınmasında potansiyeli harekete geçirdiğini  belirtti. Varank, böylece yeni pazarlara, yeni iş yapma biçimlerine ve ekonomide  yeni bir dinamizme kapı araladığını ve bu noktada Türkiye'nin mevcut  üstünlüklerini kullanarak gelişen pazarlarda öncü bir rol oynaması gerektiğini  söyledi.

Kuşak-Yol girişimindeki tüm paydaşlarla iş birliği fırsatı bulunduğunu  dile getiren Varank, "Avrupa, ön Asya ve Afrika pazarlarının üretim ve teknoloji  üssü olmamızın önünde hiçbir engel bulunmuyor. İşte lojistik alanında atacağımız  her adım, bizi bunun gibi hedeflere çok daha hızlı ulaştıracak, bundan eminiz."  diye konuştu.




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