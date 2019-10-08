Hong Kong Borsası, Londra Borsası`nı 36.6 milyar dolarlarlık devralma teklifinden vazgeçti.
Londra Borsası için dev teklif geri çekildi!
08.10.2019 15:11
Son güncelleme : 08.10.2019 15:14
DHA
The Wall Street
Journal'ın haberine göre Hong Kong Borsası, Londra Borsası (LSE) yönetimini ve yatırımcıları ikna etmekte başarısız olduktan sonra iki küresel finansal servis şirketini dönüştürebilecek olan LSE'nin onaylamadığı teklifini geri çekti.
Hong Kong Borsası'nın CEO'su Charles Li internette yaptığı açıklamada, "İki tarafın birleşmesindeki stratejik gerekçelerin çekiciliğine ve birleşmenin dünya lideri bir piyasa
altyapı şirketi oluşturabileceğine hala inanıyoruz" dedi ve ekledi:
"Çok miktarda çabaya, pek çok hissedar ve düzenleyiciyle kapsamlı görüşmelere rağmen, LSE'nin katılım seviyesini dikkate aldığımızda iki şirketi birleştirme çalışmalarının kendi hissedarlarımızın yararına olmayacağı sonucuna vardık."
LSE de açıklamasında "Refinitiv'le birleşme teklifine sadık kaldığını ve bu süreçte gelişme kaydettiklerini" söyledi.
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