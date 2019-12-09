Londra`da bakır fiyatları dört ayın zirvesine çıktı.
Londra`da bakır fiyatları 4 ayın zirvesinde
09.12.2019 09:38
Son güncelleme : 09.12.2019 09:38
Londra'da bakır fiyatları, Çin'de hafta sonu sağlam ithalat verilerinden sonra dört ayın zirvesine çıktı. Analistler, ithalat verilerinin güçlü gelmesinin, ABD-Çin ticaret savaşına rağmen imalatın geliştiğine işaret ettiğini belirtiyor.
ANZ, ticari gerilimin stokları göreceli olarak düşük sürdürmesiyle birlikte, ithalat talebinin yıl sonuna kadar desteklenmesini öngördüklerini ifade ediyor.
Londra Metal
Borsası'nda (LME) 3 ay vadeli bakır, Londra saatiyle 03.07'de %0,5 artarak 6.021 dolar/tona çıktı ve 30 Temmuz'dan beri en yüksek seviyesine ulaştı.
Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda (ShFE) bakır %1,9 artarak 48.260 yuan/tona (6.856 dolar) ilerledi ve 22 Temmuz'dan beri en yüksek seviyesine çıktı.
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|Altın Gr.
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|272
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|Cumhuriyet
|1.802
|1.829
|3,00
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|Tam
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