CNBC`nin haberine göre lüks Fransız markası Moët Hennessy Louis Vuitton SE (LVMH), ABD`li mücevher zinciri Tiffany & Co.`yu, 16.2 milyar dolar ya da hisse başına 135 dolara satın almak için anlaşmaya vardı.
Louis Vuitton, Tiffany & Co.`yu satın alıyor
25.11.2019 11:57
Son güncelleme : 25.11.2019 11:57
DHA
İki şirket önümüzdeki Pazar günü anlaşmanın detayları için görüşecek. 350 milyon dolar
net borcu olan Tiffany'nin değeri yaklaşık 16.7 milyar dolar.
Tiffany'nin yönetim kurulu Pazar günü düzenlediği toplantıda, daha önce 14.5 milyar dolar olarak önerilen değerin 16.2 milyar dolara çıkarılması üzerine anlaşmayı imzaladı.
Konuyla ilgili haberlere göre, Tiffany yönetim kurulu Louis Vuitton'dan şirketi satın alma teklifini önce 16.7 milyar dolara yükseltmesini istedi, daha sonra 16.2 milyar dolarlık teklifi kabul etti.
11:42106.869
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 280,46
|Açılış
|: 107.193
|
|Önceki Kapanış
|: 106.588
|
107.846
En Düşük
106.555
11:425,7329
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0192
|Açılış
|: 5,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7200
|
5,7405
En Düşük
5,7003
11:426,3215
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0218
|Açılış
|: 6,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3050
|
6,3311
En Düşük
6,2911
11:42268,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,21
|Açılış
|: 268,93
|
|Önceki Kapanış
|: 268,63
|
269,10
En Düşük
267,39
BIST En Aktif Hisseler
|VAKFN
|2,61
|28.994.753
|% 17,04
|
|LINK
|14,12
|7.107.853
|% 16,98
|
|AKSGY
|3,88
|19.575.096
|% 13,12
|
|ESCOM
|1,17
|12.704.047
|% 11,43
|
|OZBAL
|1,67
|4.731.137
|% 11,33
|
|EGCYH
|0,10
|2.176
|% -9,09
|
|UZERB
|1,46
|7.285
|% -8,75
|
|RYGYO
|2,32
|1.256.418
|% -7,57
|
|ISBTR
|22.599,90
|22.600
|% -4,84
|
|IEYHO
|0,40
|32.164.912
|% -4,76
|
|THYAO
|13,70
|877.440.364
|% 0,44
|
|KRDMD
|2,39
|246.614.449
|% 0,84
|
|GARAN
|10,12
|165.978.335
|% 0,00
|
|PETKM
|3,70
|147.290.966
|% -0,27
|
|EREGL
|7,74
|135.877.072
|% 1,44
|
|KRDMD
|2,39
|246.614.449
|% 0,84
|
|IEYHO
|0,40
|32.164.912
|% -4,76
|
|THYAO
|13,70
|877.440.364
|% 0,44
|
|PETKM
|3,70
|147.290.966
|% -0,27
|
|EKGYO
|1,46
|51.988.103
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3615
|7,3984
|% 0,67
|
|Frank
|5,7305
|5,7650
|% 0,43
|
|Riyal
|1,5252
|1,5329
|% 0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.457
|1.458
|-4,69
|
|Altın Gr.
|268
|269
|-0,13
|
|Cumhuriyet
|1.787
|1.814
|-6,00
|
|Tam
|1.779
|1.823
|0,75
|
|Yarım
|860
|882
|0,36
|
|Çeyrek
|431
|441
|0,18
|
|Gümüş.Ons
|16,87
|16,89
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,11
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,55
|62,55
|0,18
|
Seans Raporu
daha fazla
-
11:51DGKLB
Yüzde 4.41 oranında artışla 1.42 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 781, 694 adet işlem
-
11:50YYAPI
Yüzde 5.88 oranında artışla 0.54 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 487, 635 adet işlem
-
11:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler YKBNK, PGSUS, KOZAA
-
11:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EREGL, KRDMD, DOHOL
-
11:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 414, 05 artarak (% 0.40 ) 102, 721