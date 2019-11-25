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Louis Vuitton, Tiffany & Co.`yu satın alıyor

25.11.2019 11:57

Son güncelleme : 25.11.2019 11:57
CNBC`nin haberine göre lüks Fransız markası Moët Hennessy Louis Vuitton SE (LVMH), ABD`li mücevher zinciri Tiffany & Co.`yu, 16.2 milyar dolar ya da hisse başına 135 dolara satın almak için anlaşmaya vardı.



DHA

İki şirket önümüzdeki Pazar günü anlaşmanın detayları için görüşecek. 350 milyon dolar net borcu olan Tiffany'nin değeri yaklaşık 16.7 milyar dolar.

Tiffany'nin yönetim kurulu Pazar günü düzenlediği toplantıda, daha önce 14.5 milyar dolar olarak önerilen değerin 16.2 milyar dolara çıkarılması üzerine anlaşmayı imzaladı.

Konuyla ilgili haberlere göre, Tiffany yönetim kurulu Louis Vuitton'dan şirketi satın alma teklifini önce 16.7 milyar dolara yükseltmesini istedi, daha sonra 16.2 milyar dolarlık teklifi kabul etti.




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