Lufthansa ve Google Cloud`dan stratejik iş birliği













DHA

Almanya'nın ulusal hava yolu ile Google Cloud arasındaki iş birliği kapsamında, hava aracı bakımı ve rotasyonuyla, kabin görevlilerini yolcuların varış saatleri, hava şartları veya izdiham da dahil olmak üzere çeşitli konularda bilgilendirecek verilerin birleştiği yeni bir platform oluşturulacak.Bu platformla, uçuşlarda rötar olması durumunda Lufthansa'nın yeniden uçuş düzenini sağlamasına yardımcı olunması hedeflenirken, Google Cloud CEO'su Thomas Kurian, "Bu iş birliğiyle havayolu operasyonlarının geleceğini kökünden değiştirme fırsatını elde ediyoruz. Havayolunun en büyük sorunlarından birini çözmek ve her yıl bu havayolunu kullanan 145 milyondan fazla yolcunun deneyimlerini iyileştirmek için Lufthansa Group ile Google Cloud'un en iyilerini bir araya getiriyoruz" dedi.Google Cloud'un makine öğrenimi ve altyapısını kullanarak operasyonlarını iyileştirmeyi hedeflediklerini belirten Lufthansa Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Detlef Kayser de şu yorumu yaptı:"Google Cloudun teknolojisi ile Lufthansa Groupun operasyon uzmanlığıı birleştirerek, çalışmalarımızın dijitalleşmesini daha da ileriye taşıyoruz. Bu işbirliği, uçuşlarda oluşabilecek düzensizlikleri önceden belirlememize ve erken aşamadayken bu sorunları düzeltmemize imkan sağlayacak."