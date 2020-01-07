GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Lüks otomobil üreticisi Bentley yeniden kara geçti

07.01.2020 07:40

Son güncelleme : 07.01.2020 07:40
İngiliz lüks otomobil üreticisi Bentley, Avrupa ve Amerika`da güçlü talebin etkisi ile satışlarının yüzde 5 artmasına bağlı olarak 2019 yılında yeniden kara geçti.



Volkswagen bünyesinde bulunan Bentley, 2019 yılında 11.006 adet araç sattı. Bentley CEO'su Adrian Hallmark yaptığı açıklamada, "Satışlardaki artış sonrası karlılığa geri döndük. Bu dönüşümümüzün başarılı şekilde uygulandığını kanıtlıyor ve 2020 için Bentley'in potansiyeli konusunda açık bir sinyal gönderiyor" diye konuştu.

Hallmark açıklamasında 2019 yılı için kar rakamını açıklamadı.

Ancak 2018 yılını 288 milyon euro zarar ile kapatan Bentley, 2019'un ilk 9 ayında 65 milyon euro faaliyet karı elde etmişti.





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05111.413
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  112.532  
Önceki Kapanış :  111.413  
En Yüksek
112.973 En Düşük
111.212
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DAGHL 2,51 11.505.514 % 14,61  
ALGYO 96,40 271.312.144 % 13,55  
DAGI 2,80 20.259.955 % 12,45  
BALAT 1,63 953.997 % 9,40  
SNPAM 5,52 10.908.135 % 8,45  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8384 7,8777 % 0,66  
Frank 6,1407 6,1777 % 0,33  
Riyal 1,5873 1,5953 % -0,02  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.559 1.559 -6,75  
Altın Gr. 301 301 3,31  
Cumhuriyet 2.008 2.038 30,00  
Tam 1.999 2.049 31,68  
Yarım 966 991 15,33  
Çeyrek 485 496 7,66  
Gümüş.Ons 18,01 18,04 -0,12  
Gümüş Gr. 3,46 3,47 -0,02  
B. Petrol 68,08 68,08 -0,83  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru