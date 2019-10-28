Fransa merkezli lüks ürünler şirketi Moet Hennessy Louis Vuitton (LVMH), mücevher şirketi Tiffany & Co.’yu satın almayı değerlendirdiğini doğruladı.
LVMH, Tiffany satın alımını değerlendirdiğini doğruladı
28.10.2019 15:57
Son güncelleme : 28.10.2019 15:57
DHA
Fransa merkezli lüks ürünler şirketi Moet Hennessy Louis Vuitton'dan (LVMH) konuyla ilgili yapılan açıklamada şu değerlendirme yer aldı:
“Piyasada yer alan son söylentiler ışığında, LVMH Group Tiffany ile olası bir anlaşma konusunda ön görüşmeler yaptığını doğruluyor. Söz konusu görüşmelerin bir anlaşmayla sonuçlanacağının bir garantisi yok.”
Medyada daha önce yer alan haberlerde, Tiffany’nin LVMH’den hisse başına 120 dolar
teklif aldığı ve şirket
değerinin 14.5 milyar dolar olarak belirlendiği belirtilmişti.
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