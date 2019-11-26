Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Katar Merkez Bankası ile 17 Ağustos 2018`de imzalanan ikili para takası (swap) anlaşması, 25 Kasım 2019`da Doha`da düzenlenen bir törenle tadil edildi.
Merkez Bankası, Katar`la swap anlaşmasını tadil etti
26.11.2019 11:38
Son güncelleme : 26.11.2019 11:38
TCMB'den Banka ile Katar Merkez Bankası arasında imzalanan swap tadil anlaşmasına ilişkin bir duyuru yayımladı.
Yerel para
birimleri üzerinden gerçekleştirilen ticareti kolaylaştırmayı ve iki ülkenin finansal istikrarına destek sağlamayı amaçlayan swap anlaşması ile anlaşma tutarı 3 milyar dolar
karşılığı Türk lirası ve Katar riyalinden 5 milyar dolar karşılığı Türk lirası ve Katar riyaline yükseltildi.
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