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Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal`dan önemli açıklama!

22.01.2020 16:29

Son güncelleme : 22.01.2020 17:08
Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal önemli açıklamalarda bulundu. Uysal, "Şimdi daha hassas bir döneme, daha ince ayar dönemine geçtik. 2020 için gelen verilere göre adım atacağız. 2020 yılında enflasyonda kademeli bir şekilde tek haneye ilerleyeceğimizi söyleyebilirim. Enflasyonun yılın ilk yarısı sonundan itibaren tek haneye ilerlemesini bekliyoruz" dedi.



Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal şu açıklamalarda bulundu:

"Geçen yıl reel kurda ciddi bir uyarlama yaşadık, reel kurun özellikle dengelenme sürecinde ciddi bir katkı sağladığını söyleyebiliriz.

2020'de büyümenin kompozisyonunda iç talebin artacağı bir döneme geçiyoruz, bu cari dengede bizi tekrar eksiye geçirebilir, bu finanse ve kontrol edilebilir düzeyde.

Finansal koşullarındaki ve enflasyondaki iyileşme maliyet baskılarını bertaraf ettiğini söyleyebilirim.

Enflasyonda ikinci çeyrekten itibaren aşağı gelişi, yılın ikinci yarısından itibaren tek haneli seviyelere ulaşacağımız bir enflasyon öngörüyoruz.

Yeni toplantı takvimimiz önümüzdeki döneme yönelik hızlı karar alabilme gelişmeleri ve hızlı değerlendirebilme imkanı veriyor.

Merkez Bankası olarak kur hedefimiz veya tahminimiz bulunmuyor."




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