Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal`dan önemli açıklama!















Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal şu açıklamalarda bulundu:"Geçen yıl reel kurda ciddi bir uyarlama yaşadık, reel kurun özellikle dengelenme sürecinde ciddi bir katkı sağladığını söyleyebiliriz.2020'de büyümenin kompozisyonunda iç talebin artacağı bir döneme geçiyoruz, bu cari dengede bizi tekrar eksiye geçirebilir, bu finanse ve kontrol edilebilir düzeyde.Finansal koşullarındaki ve enflasyondaki iyileşme maliyet baskılarını bertaraf ettiğini söyleyebilirim.Enflasyonda ikinci çeyrekten itibaren aşağı gelişi, yılın ikinci yarısından itibaren tek haneli seviyelere ulaşacağımız bir enflasyon öngörüyoruz.Yeni toplantı takvimimiz önümüzdeki döneme yönelik hızlı karar alabilme gelişmeleri ve hızlı değerlendirebilme imkanı veriyor.Merkez Bankası olarak kur hedefimiz veya tahminimiz bulunmuyor."