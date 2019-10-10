Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta 4 milyar 125 milyon dolar artarak 105 milyar 831 milyon dolar oldu.
Merkez Bankası rezervleri arttı
10.10.2019 15:00
Son güncelleme : 10.10.2019 15:00
AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
(TCMB) tarafından Haftalık Para
ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, 4 Ekim'de Merkez Bankası
brüt döviz rezervleri, 4 milyar 186 milyon dolar
artışla 79 milyar 841 milyon dolar
olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 27 Eylül'de 75 milyar 655 milyon dolar
seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın
rezervleri, 61 milyon dolar
azalışla 26 milyar 51 milyon dolardan 25 milyar 990 milyon dolara geriledi.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 4 milyar 125 milyon dolar
artışla 101 milyar 706 milyon dolardan 105 milyar 831 milyon dolara yükseldi.
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En Yüksek
|Değişim
|: -1,33%
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|Açılış
|: 99.958
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|Önceki Kapanış
|: 99.649
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100.260
En Düşük
98.221
14:455,8905
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
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|Açılış
|: 5,8970
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|Önceki Kapanış
|: 5,8580
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5,8990
En Düşük
5,8615
14:456,5041
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
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|Açılış
|: 6,5000
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|Önceki Kapanış
|: 6,4300
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6,5178
En Düşük
6,4447
14:45285,93
En Yüksek
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|: 0,61%
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|Açılış
|: 285,93
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|Önceki Kapanış
|: 284,21
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286,72
En Düşük
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