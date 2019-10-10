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Merkez Bankası rezervleri arttı

10.10.2019 15:00

Son güncelleme : 10.10.2019 15:00
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta 4 milyar 125 milyon dolar artarak 105 milyar 831 milyon dolar oldu.



AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 4 Ekim'de Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 4 milyar  186 milyon dolar artışla 79 milyar 841 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt  döviz rezervleri, 27 Eylül'de 75 milyar 655 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 61 milyon dolar azalışla 26 milyar 51 milyon dolardan 25 milyar 990 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki  haftaya kıyasla 4 milyar 125 milyon dolar artışla 101 milyar 706 milyon dolardan 105 milyar 831 milyon dolara yükseldi.




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