Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta 289 milyon dolar artarak 104 milyar 494 milyon dolara ulaştı.
Merkez Bankası rezervleri arttı
24.10.2019 15:02
Son güncelleme : 24.10.2019 15:02
AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
(TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, 18 Ekim'de Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 311 milyon dolar
azalışla 78 milyar 85 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 11 Ekim'de 78 milyar 396 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın
rezervleri, 600 milyon dolar artışla 25 milyar 809 milyon dolardan 26 milyar 409 milyon dolara çıktı.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 289 milyon dolar artarak 104 milyar 205 milyon dolardan 104 milyar 494 milyon dolara yükseldi.
14:45100.966
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 1.180,56
|Açılış
|: 100.447
|
|Önceki Kapanış
|: 99.785
|
101.239
En Düşük
100.384
14:455,7734
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0392
|Açılış
|: 5,7690
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,7743
En Düşük
5,7300
14:456,4268
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0432
|Açılış
|: 6,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4050
|
6,4303
En Düşük
6,3791
14:45276,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 1,45
|Açılış
|: 276,54
|
|Önceki Kapanış
|: 275,09
|
276,62
En Düşük
274,63
BIST En Aktif Hisseler
|BOYP
|12,36
|206.951
|% 20,00
|
|GYHOL
|5,65
|6.337.441
|% 19,96
|
|IHEVA
|1,99
|27.462.859
|% 19,88
|
|GEDIK
|5,00
|5.737.501
|% 15,74
|
|RALYH
|6,80
|15.542
|% 12,03
|
|EGCYH
|0,10
|4.377
|% -9,09
|
|EGCYO
|0,13
|2.861
|% -7,14
|
|TKURU
|11,75
|1.344.088
|% -4,55
|
|UZERB
|1,11
|1.219
|% -4,31
|
|MMCAS
|0,90
|5.891
|% -4,26
|
|THYAO
|11,99
|805.892.554
|% 0,76
|
|GARAN
|9,81
|466.391.812
|% 2,19
|
|AKBNK
|7,30
|427.490.754
|% 1,39
|
|ASELS
|18,33
|250.313.005
|% 0,94
|
|KRDMD
|2,25
|191.495.329
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,25
|191.495.329
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,21
|97.498.129
|% 9,01
|
|ISFIN
|2,42
|179.512.845
|% 3,86
|
|EKGYO
|1,27
|93.562.557
|% 3,25
|
|IHYAY
|0,92
|67.032.853
|% 6,98
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4103
|7,4475
|% 0,36
|
|Frank
|5,7953
|5,8302
|% 0,54
|
|Riyal
|1,5320
|1,5397
|% 0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.491
|1.491
|-1,13
|
|Altın Gr.
|276
|276
|1,23
|
|Cumhuriyet
|1.831
|1.859
|-4,00
|
|Tam
|1.823
|1.868
|-5,81
|
|Yarım
|881
|904
|-2,81
|
|Çeyrek
|442
|452
|-1,41
|
|Gümüş.Ons
|17,53
|17,57
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,25
|3,26
|0,02
|
|B. Petrol
|61,16
|61,16
|-0,01
|