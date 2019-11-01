GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Merkez Bankası rezervleri arttı

01.11.2019 15:03

Son güncelleme : 01.11.2019 15:03
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta 491 milyon dolar artarak 104 milyar 985 milyon dolara ulaştı.



AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 25 Ekim'de Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 419 milyon dolar artışla 78 milyar 504 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 18 Ekim'de 78 milyar 85 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 72 milyon dolar artışla 26 milyar 409 milyon dolardan 26 milyar 481 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 491 milyon dolar artarak 104 milyar 494 milyon dolardan 104 milyar 985 milyon dolara yükseldi.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:4698.026
Değişim :  -0,45% |  -442,05
Açılış :  98.690  
Önceki Kapanış :  98.469  
En Yüksek
98.814 En Düşük
97.679
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BERA 3,16 85.495.478 % 12,86  
KLMSN 14,70 44.571.390 % 12,04  
ACSEL 4,84 13.403.156 % 9,26  
ATEKS 11,15 4.214.267 % 8,25  
ANELE 2,15 9.844.920 % 7,50  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3965 7,4336 % 0,31  
Frank 5,7781 5,8129 % 0,15  
Riyal 1,5218 1,5295 % 0,18  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.510 1.511 -2,54  
Altın Gr. 278 278 -0,07  
Cumhuriyet 1.842 1.870 -1,00  
Tam 1.831 1.877 -2,90  
Yarım 885 908 -1,40  
Çeyrek 444 454 -0,70  
Gümüş.Ons 18,11 18,14 0,02  
Gümüş Gr. 3,33 3,33 0,00  
B. Petrol 59,81 59,81 0,19  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru