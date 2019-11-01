Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta 491 milyon dolar artarak 104 milyar 985 milyon dolara ulaştı.
Merkez Bankası rezervleri arttı
01.11.2019 15:03
Son güncelleme : 01.11.2019 15:03
AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
(TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, 25 Ekim'de Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 419 milyon dolar
artışla 78 milyar 504 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 18 Ekim'de 78 milyar 85 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın
rezervleri, 72 milyon dolar artışla 26 milyar 409 milyon dolardan 26 milyar 481 milyon dolara çıktı.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 491 milyon dolar artarak 104 milyar 494 milyon dolardan 104 milyar 985 milyon dolara yükseldi.
14:4698.026
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -442,05
|Açılış
|: 98.690
|
|Önceki Kapanış
|: 98.469
|
98.814
En Düşük
97.679
14:465,7258
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0131
|Açılış
|: 5,7190
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7170
|
5,7400
En Düşük
5,7062
14:466,3884
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0125
|Açılış
|: 6,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,4046
En Düşük
6,3646
14:46277,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,03
|Açılış
|: 277,89
|
|Önceki Kapanış
|: 277,92
|
279,36
En Düşük
277,17
BIST En Aktif Hisseler
|BERA
|3,16
|85.495.478
|% 12,86
|
|KLMSN
|14,70
|44.571.390
|% 12,04
|
|ACSEL
|4,84
|13.403.156
|% 9,26
|
|ATEKS
|11,15
|4.214.267
|% 8,25
|
|ANELE
|2,15
|9.844.920
|% 7,50
|
|METRO
|2,32
|34.111.456
|% -20,00
|
|QNBFL
|28,96
|116.725
|% -12,77
|
|KPHOL
|2,56
|3.075
|% -8,57
|
|DOKTA
|43,96
|18.482.174
|% -7,14
|
|BOYP
|14,96
|1.307.383
|% -6,38
|
|THYAO
|11,56
|389.207.087
|% -0,69
|
|EREGL
|6,48
|217.573.760
|% -0,92
|
|FENER
|16,50
|202.133.967
|% 3,77
|
|TTKOM
|5,97
|187.144.856
|% 2,75
|
|ISFIN
|2,43
|162.524.311
|% -3,95
|
|IHLAS
|0,61
|52.535.344
|% 5,17
|
|ISFIN
|2,43
|162.524.311
|% -3,95
|
|MEPET
|1,92
|78.920.442
|% 4,92
|
|KRDMD
|2,13
|78.182.649
|% -1,39
|
|THYAO
|11,56
|389.207.087
|% -0,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3965
|7,4336
|% 0,31
|
|Frank
|5,7781
|5,8129
|% 0,15
|
|Riyal
|1,5218
|1,5295
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.510
|1.511
|-2,54
|
|Altın Gr.
|278
|278
|-0,07
|
|Cumhuriyet
|1.842
|1.870
|-1,00
|
|Tam
|1.831
|1.877
|-2,90
|
|Yarım
|885
|908
|-1,40
|
|Çeyrek
|444
|454
|-0,70
|
|Gümüş.Ons
|18,11
|18,14
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,33
|3,33
|0,00
|
|B. Petrol
|59,81
|59,81
|0,19
|