Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta 292 milyon dolar artarak 105 milyar 277 milyon dolara ulaştı.
Merkez Bankası rezervleri arttı
07.11.2019 15:03
Son güncelleme : 07.11.2019 15:03
AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para
ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, 1 Kasım'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 230 milyon dolar
azalışla 78 milyar 274 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 25 Ekim'de 78 milyar 504 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın
rezervleri, 522 milyon dolar artışla 26 milyar 481 milyon dolardan 27 milyar 3 milyon dolara çıktı.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 292 milyon dolar artarak 104 milyar 985 milyon dolardan 105 milyar 277 milyon dolara yükseldi.
14:47102.858
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 1.714,42
|Açılış
|: 101.812
|
|Önceki Kapanış
|: 101.144
|
102.902
En Düşük
101.812
14:475,7442
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0051
|Açılış
|: 5,7420
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7600
|
5,7642
En Düşük
5,7357
14:476,3713
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0056
|Açılış
|: 6,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3800
|
6,3858
En Düşük
6,3550
14:47273,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -1,84
|Açılış
|: 273,82
|
|Önceki Kapanış
|: 275,66
|
276,43
En Düşük
273,38
BIST En Aktif Hisseler
|YESIL
|15,00
|14.450.364
|% 20,00
|
|CMENT
|13,21
|8.672.613
|% 13,29
|
|KLNMA
|63,65
|99.958.083
|% 11,67
|
|TGSAS
|3,46
|18.916.696
|% 9,15
|
|SMART
|2,84
|48.340.434
|% 8,40
|
|KLMSN
|16,08
|42.918.925
|% -10,67
|
|ODAS
|1,57
|101.455.664
|% -10,29
|
|EGCYH
|0,10
|51.611
|% -9,09
|
|ERBOS
|21,96
|14.531.481
|% -7,73
|
|KPHOL
|2,50
|59.141
|% -7,41
|
|THYAO
|12,39
|1.268.064.285
|% 3,77
|
|PETKM
|3,63
|358.145.741
|% 2,25
|
|GARAN
|9,68
|283.993.329
|% 2,00
|
|KRDMD
|2,32
|208.112.956
|% 2,20
|
|ASELS
|18,85
|184.709.878
|% 1,29
|
|THYAO
|12,39
|1.268.064.285
|% 3,77
|
|PETKM
|3,63
|358.145.741
|% 2,25
|
|KRDMD
|2,32
|208.112.956
|% 2,20
|
|YYAPI
|0,48
|35.048.848
|% 4,35
|
|YGYO
|0,49
|32.864.990
|% 4,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3588
|7,3957
|% -0,14
|
|Frank
|5,7670
|5,8017
|% -0,07
|
|Riyal
|1,5264
|1,5341
|% -0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.484
|1.484
|-7,33
|
|Altın Gr.
|274
|274
|-1,83
|
|Cumhuriyet
|1.818
|1.845
|-9,00
|
|Tam
|1.808
|1.854
|-10,64
|
|Yarım
|874
|897
|-5,15
|
|Çeyrek
|438
|448
|-2,58
|
|Gümüş.Ons
|17,54
|17,56
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,23
|3,24
|-0,02
|
|B. Petrol
|62,55
|62,55
|0,81
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