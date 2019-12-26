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Merkez Bankası rezervleri arttı

26.12.2019 15:03

Son güncelleme : 26.12.2019 15:03
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta 819 milyon dolar artarak 104 milyar 700 milyon dolara yükseldi.



AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 20 Aralık'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 373  milyon dolar artışla 78 milyar 271 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz  rezervleri, 13 Aralık'ta 77 milyar 898 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 446 milyon dolar yükselişle 25  milyar 983 milyon dolardan 26 milyar 429 milyon dolara ulaştı.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki  haftaya kıyasla 819 milyon dolar artarak 103 milyar 881 milyon dolardan 104  milyar 700 milyon dolara yükseldi.




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