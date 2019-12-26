Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta 819 milyon dolar artarak 104 milyar 700 milyon dolara yükseldi.
Merkez Bankası rezervleri arttı
26.12.2019 15:03
Son güncelleme : 26.12.2019 15:03
AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para
ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, 20 Aralık'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 373 milyon dolar
artışla 78 milyar 271 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 13 Aralık'ta 77 milyar 898 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın
rezervleri, 446 milyon dolar yükselişle 25 milyar 983 milyon dolardan 26 milyar 429 milyon dolara ulaştı.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 819 milyon dolar artarak 103 milyar 881 milyon dolardan 104 milyar 700 milyon dolara yükseldi.
14:47114.366
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 1.036,62
|Açılış
|: 113.514
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|Önceki Kapanış
|: 113.329
|
114.535
En Düşük
113.514
14:475,9407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0000
|Açılış
|: 5,9320
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9340
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En Düşük
5,9330
14:476,5907
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
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|Açılış
|: 6,5690
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|Önceki Kapanış
|: 6,5730
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En Düşük
6,5743
14:47287,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,88
|Açılış
|: 287,40
|
|Önceki Kapanış
|: 286,53
|
287,55
En Düşük
285,95
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|QNBFB
|43,24
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|% 15,00
|
|QNBFL
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|1.161.767
|% 14,96
|
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|54.866
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|
|SMART
|10,83
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|% 14,48
|
|BRYAT
|67,75
|25.157.064
|% 13,48
|
|GLBMD
|1,89
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|% -11,27
|
|EKIZ
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|YBTAS
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|21.480
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|
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|
|IHLAS
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|% -4,44
|
|ISFIN
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|558.981.760
|% 9,40
|
|ASELS
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|335.799.846
|% 0,81
|
|THYAO
|14,02
|291.603.096
|% 0,36
|
|SISE
|5,37
|244.333.954
|% 0,00
|
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|183.035.624
|% 1,66
|
|ISFIN
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|558.981.760
|% 9,40
|
|IHLAS
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|92.576.100
|% -4,44
|
|IHLGM
|1,12
|91.533.764
|% -0,88
|
|ODAS
|2,17
|146.596.903
|% 4,83
|
|EKGYO
|1,45
|79.521.502
|% 1,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6793
|7,7179
|% 0,11
|
|Frank
|6,0279
|6,0642
|% -0,07
|
|Riyal
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|1,5859
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
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|1.505
|5,50
|
|Altın Gr.
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|287
|0,86
|
|Cumhuriyet
|1.901
|1.930
|4,00
|
|Tam
|1.892
|1.939
|5,79
|
|Yarım
|914
|938
|2,80
|
|Çeyrek
|459
|469
|1,40
|
|Gümüş.Ons
|17,93
|17,96
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,03
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