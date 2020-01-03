Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 619 milyon dolar artarak 106 milyar 319 milyon dolara yükseldi.
Merkez Bankası rezervleri arttı
03.01.2020 14:57
Son güncelleme : 03.01.2020 14:57
AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para
ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, 27 Aralık'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 969 milyon dolar
artışla 81 milyar 240 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 20 Aralık'ta 78 milyar 271 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın
rezervleri, 1 milyar 350 milyon dolar azalışla 26 milyar 429 milyon dolardan 25 milyar 79 milyon dolara indi.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 619 milyon dolar artarak 104 milyar 319 milyon dolardan 106 milyar 319 milyon dolara yükseldi.
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|
|ALBRK
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|% -3,33
|
|PETKM
|3,76
|573.823.064
|% -3,84
|
|KRDMD
|2,62
|390.543.077
|% -4,38
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|IHLGM
|1,09
|153.911.771
|% -9,92
|
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
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|Sterlin
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|Frank
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|6,1518
|% 0,13
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|Alış
|Satış
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|298
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|1.963
|2.012
|34,33
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|Yarım
|949
|973
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|Çeyrek
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