Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta 792 milyon dolar artarak 106 milyar 214 milyon dolara yükseldi.
Merkez Bankası rezervleri arttı
16.01.2020 15:42
Son güncelleme : 16.01.2020 15:42
AA
TCMB tarafından Haftalık Para
ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, 10 Ocak'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 314 milyon dolar
artışla 78 milyar 267 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 3 Ocak'ta 77 milyar 953 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın
rezervleri, 478 milyon dolar artışla 27 milyar 469 milyon dolardan 27 milyar 947 milyon dolara yükseldi.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 792 milyon dolar artarak 105 milyar 422 milyon dolardan 106 milyar 214 milyon dolara çıktı.
15:27122.112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 1.173,17
|Açılış
|: 121.378
|
|Önceki Kapanış
|: 120.939
|
122.482
En Düşük
121.378
15:275,8555
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0202
|Açılış
|: 5,8570
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8810
|
5,8925
En Düşük
5,8446
15:276,5433
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0111
|Açılış
|: 6,5270
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5550
|
6,5776
En Düşük
6,5295
15:27292,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,10
|Açılış
|: 292,95
|
|Önceki Kapanış
|: 294,04
|
294,49
En Düşük
292,48
BIST En Aktif Hisseler
|BNTAS
|3,33
|150.630.461
|% 19,78
|
|QNBFB
|58,80
|12.969.545
|% 14,96
|
|DAGHL
|4,78
|9.111.079
|% 14,90
|
|NIBAS
|4,87
|106.789
|% 14,86
|
|QNBFL
|194,00
|1.047.397
|% 13,78
|
|ISBTR
|43.100,00
|1.644.799
|% -12,93
|
|MZHLD
|15,80
|376.593
|% -9,97
|
|EPLAS
|17,09
|309.688
|% -9,96
|
|PGSUS
|76,70
|497.330.431
|% -6,92
|
|SRVGY
|12,99
|2.912.340
|% -5,94
|
|THYAO
|15,11
|2.070.555.154
|% 2,79
|
|GUSGR
|2,61
|663.811.833
|% -1,51
|
|AKBNK
|8,86
|549.474.581
|% 0,80
|
|PGSUS
|76,70
|497.330.431
|% -6,92
|
|PETKM
|4,09
|426.488.404
|% 0,99
|
|GUSGR
|2,61
|663.811.833
|% -1,51
|
|EKGYO
|1,68
|399.903.425
|% 2,44
|
|THYAO
|15,11
|2.070.555.154
|% 2,79
|
|ISGYO
|1,85
|237.565.823
|% 3,35
|
|ALBRK
|1,77
|225.319.139
|% 1,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6230
|7,6612
|% -0,15
|
|Frank
|6,0536
|6,0901
|% -0,32
|
|Riyal
|1,5554
|1,5632
|% -0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.556
|1.556
|-0,29
|
|Altın Gr.
|293
|293
|-1,15
|
|Cumhuriyet
|1.939
|1.968
|16,00
|
|Tam
|1.932
|1.980
|-4,17
|
|Yarım
|934
|958
|-2,02
|
|Çeyrek
|468
|479
|-1,01
|
|Gümüş.Ons
|17,98
|18,03
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,92
|63,92
|-0,08
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