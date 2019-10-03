Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri geçen hafta 1 milyar 333 milyon dolar azalarak 101 milyar 706 milyon dolar oldu.
Merkez Bankası rezervleri geriledi
03.10.2019 15:07
Son güncelleme : 03.10.2019 15:07
AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
(TCMB) tarafından Haftalık Para
ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, 27 Eylül'de Merkez Bankası
brüt döviz rezervleri, 1 milyar 529 milyon dolar
azalışla 75 milyar 655 milyon dolar
olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 20 Eylül'de 77 milyar 184 milyon dolar
seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın
rezervleri, 196 milyon dolar
artışla 25 milyar 855 milyon dolardan 26 milyar 51 milyon dolara yükseldi.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 333 milyon dolar
azalışla 103 milyar 39 milyon dolardan 101 milyar 706 milyon dolara geriledi.
14:51104.296
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 786,50
|Açılış
|: 103.885
|
|Önceki Kapanış
|: 103.509
|
104.768
En Düşük
103.885
14:515,6916
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0085
|Açılış
|: 5,6920
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7070
|
5,7139
En Düşük
5,6682
14:516,2409
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0093
|Açılış
|: 6,2370
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2450
|
6,2668
En Düşük
6,2126
14:51275,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,49
|Açılış
|: 275,49
|
|Önceki Kapanış
|: 275,01
|
275,74
En Düşük
272,91