Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 626 milyon dolar azalarak 104 milyar 205 milyon dolar oldu.
Merkez Bankası rezervleri geriledi
17.10.2019 14:51
Son güncelleme : 17.10.2019 14:51
AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
(TCMB) tarafından Haftalık Para
ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, 11 Ekim'de Merkez Bankası
brüt döviz rezervleri, 1 milyar 445 milyon dolar
azalışla 78 milyar 396 milyon dolar
olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 4 Ekim'de 79 milyar 841 milyon dolar
seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın
rezervleri, 181 milyon dolar
azalışla 25 milyar 990 milyon dolardan 25 milyar 809 milyon dolara geriledi.
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 626 milyon dolar
azalışla 105 milyar 831 milyon dolardan 104 milyar 205 milyon dolara indi.
14:3593.602
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -535,30
|Açılış
|: 94.134
|
|Önceki Kapanış
|: 94.137
|
94.618
En Düşük
93.413
14:355,8843
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0000
|Açılış
|: 5,8880
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8970
|
5,8999
En Düşük
5,8746
14:356,5523
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0332
|Açılış
|: 6,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5100
|
6,5678
En Düşük
6,5147
14:35281,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,13
|Açılış
|: 281,80
|
|Önceki Kapanış
|: 281,92
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282,94
En Düşük
280,44