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Merkez Bankası rezervleri geriledi

17.10.2019 14:51

Son güncelleme : 17.10.2019 14:51
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 626 milyon dolar azalarak 104 milyar 205 milyon dolar oldu.



AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 11 Ekim'de Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar  445 milyon dolar azalışla 78 milyar 396 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt  döviz rezervleri, 4 Ekim'de 79 milyar 841 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 181 milyon dolar azalışla 25  milyar 990 milyon dolardan 25 milyar 809 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki  haftaya kıyasla 1 milyar 626 milyon dolar azalışla 105 milyar 831 milyon dolardan  104 milyar 205 milyon dolara indi.




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