Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta 3 milyar 241 milyon dolar azalarak 102 milyar 36 milyon dolara düştü.
Merkez Bankası rezervleri geriledi
14.11.2019 15:12
Son güncelleme : 14.11.2019 15:12
AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para
ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, 8 Kasım'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 844 milyon dolar
azalışla 75 milyar 430 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 1 Kasım'da 78 milyar 274 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın
rezervleri, 397 milyon dolar azalışla 27 milyar 3 milyon dolardan 26 milyar 606 milyon dolara indi.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 241 milyon dolar azalarak 105 milyar 277 milyon dolardan 102 milyar 36 milyon dolara geriledi.
14:56104.279
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -549,10
|Açılış
|: 104.307
|
|Önceki Kapanış
|: 104.828
|
105.165
En Düşük
103.563
14:565,7568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0190
|Açılış
|: 5,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7530
|
5,7800
En Düşük
5,7327
14:566,3337
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0140
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,3698
En Düşük
6,3101
14:56271,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 1,89
|Açılış
|: 271,99
|
|Önceki Kapanış
|: 270,10
|
273,15
En Düşük
269,74
BIST En Aktif Hisseler
|KLGYO
|2,68
|91.115.275
|% 19,64
|
|KLNMA
|38,56
|16.368.711
|% 14,97
|
|RYGYO
|2,30
|6.466.989
|% 11,11
|
|PINSU
|2,26
|21.340.442
|% 10,78
|
|FLAP
|3,39
|81.615.935
|% 9,35
|
|METAL
|0,91
|67.553
|% -9,00
|
|MERIT
|14,38
|6.301
|% -6,74
|
|AYEN
|2,87
|17.425.483
|% -5,90
|
|SMART
|3,25
|15.778.915
|% -5,80
|
|SEKUR
|3,97
|9.045.944
|% -5,70
|
|THYAO
|13,76
|2.211.153.337
|% 0,51
|
|ASELS
|19,11
|337.330.247
|% -0,88
|
|PGSUS
|75,45
|319.417.468
|% -0,72
|
|GARAN
|9,82
|288.067.887
|% -1,31
|
|HALKB
|5,80
|244.889.084
|% -2,36
|
|THYAO
|13,76
|2.211.153.337
|% 0,51
|
|KRDMD
|2,33
|219.658.082
|% -1,69
|
|ISFIN
|2,73
|175.766.334
|% 2,25
|
|EKGYO
|1,28
|83.199.799
|% -1,54
|
|PETKM
|3,66
|207.561.591
|% -0,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3758
|7,4127
|% 0,29
|
|Frank
|5,8025
|5,8375
|% 0,41
|
|Riyal
|1,5312
|1,5388
|% 0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.468
|1.468
|3,92
|
|Altın Gr.
|272
|272
|1,86
|
|Cumhuriyet
|1.806
|1.833
|6,00
|
|Tam
|1.797
|1.842
|8,50
|
|Yarım
|869
|891
|4,11
|
|Çeyrek
|436
|446
|2,05
|
|Gümüş.Ons
|17,04
|17,07
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,16
|3,16
|0,03
|
|B. Petrol
|63,13
|63,13
|0,76
|
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