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Merkez Bankası rezervleri geriledi

05.12.2019 15:00

Son güncelleme : 05.12.2019 15:00
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta 641 milyon dolar azalarak 104 milyar 749 milyon dolara geriledi.



AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 29 Kasım'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 539 milyon dolar azalışla 78 milyar 274 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 22 Kasım'da 78 milyar 813 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 102 milyon dolar azalışla 26 milyar 577 milyon dolardan 26 milyar 475 milyon dolara düştü.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 641 milyon dolar azalarak 105 milyar 309 milyon dolardan 104 milyar 749 milyon dolara geriledi.




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