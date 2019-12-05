Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta 641 milyon dolar azalarak 104 milyar 749 milyon dolara geriledi.
Merkez Bankası rezervleri geriledi
05.12.2019 15:00
Son güncelleme : 05.12.2019 15:00
AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para
ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, 29 Kasım'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 539 milyon dolar
azalışla 78 milyar 274 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 22 Kasım'da 78 milyar 813 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın
rezervleri, 102 milyon dolar azalışla 26 milyar 577 milyon dolardan 26 milyar 475 milyon dolara düştü.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 641 milyon dolar azalarak 105 milyar 309 milyon dolardan 104 milyar 749 milyon dolara geriledi.
14:44108.632
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 931,08
|Açılış
|: 108.260
|
|Önceki Kapanış
|: 107.701
|
108.830
En Düşük
108.151
14:445,7668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0171
|Açılış
|: 5,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7410
|
5,7694
En Düşük
5,7390
14:446,4030
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0306
|Açılış
|: 6,3790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3680
|
6,4052
En Düşük
6,3684
14:44273,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,65
|Açılış
|: 273,33
|
|Önceki Kapanış
|: 272,68
|
273,63
En Düşük
272,24
BIST En Aktif Hisseler
|DERAS
|4,77
|40.163.295
|% 19,85
|
|SMART
|11,70
|88.541.688
|% 17,35
|
|FONET
|7,76
|68.959.218
|% 16,34
|
|OYLUM
|5,31
|12.169.310
|% 14,94
|
|KFEIN
|12,82
|144.983.170
|% 12,46
|
|NIBAS
|5,50
|65.561
|% -8,64
|
|EKIZ
|0,64
|68.762
|% -8,57
|
|ATSYH
|0,91
|5.749
|% -8,08
|
|MEMSA
|0,26
|251.087
|% -7,14
|
|MMCAS
|0,91
|2.973
|% -5,21
|
|THYAO
|13,77
|515.952.635
|% 0,07
|
|ASELS
|19,44
|497.085.183
|% 2,64
|
|PETKM
|3,62
|265.991.757
|% 0,56
|
|KOZAA
|9,95
|193.110.101
|% 2,79
|
|YKSLN
|7,27
|187.471.911
|% 12,19
|
|EKGYO
|1,47
|176.207.625
|% -1,34
|
|CEMAS
|1,29
|117.892.072
|% 5,74
|
|PETKM
|3,62
|265.991.757
|% 0,56
|
|IEYHO
|0,45
|28.695.009
|% 9,76
|
|ADESE
|1,92
|121.502.661
|% -2,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5510
|7,5889
|% 0,51
|
|Frank
|5,8080
|5,8430
|% 0,28
|
|Riyal
|1,5326
|1,5403
|% 0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.475
|1.475
|-0,18
|
|Altın Gr.
|273
|273
|0,79
|
|Cumhuriyet
|1.808
|1.836
|2,00
|
|Tam
|1.802
|1.847
|0,91
|
|Yarım
|871
|893
|0,45
|
|Çeyrek
|437
|447
|0,22
|
|Gümüş.Ons
|16,85
|16,88
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,13
|0,01
|
|B. Petrol
|63,32
|63,32
|0,32
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