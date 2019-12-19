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Merkez Bankası rezervleri geriledi

19.12.2019 15:07

Son güncelleme : 19.12.2019 15:07
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 988 milyon dolar azalarak 103 milyar 881 milyon dolara düştü.



AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 13 Aralık'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 148 milyon dolar düşüşle 77 milyar 898 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt  döviz rezervleri, 6 Aralık'ta 79 milyar 46 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 840 milyon dolar azalışla 26 milyar 823 milyon dolardan 25 milyar 983 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki  haftaya kıyasla 1 milyar 988 milyon dolar azalarak 105 milyar 869 milyon dolardan 103 milyar 881 milyon dolara düştü.




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