Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 988 milyon dolar azalarak 103 milyar 881 milyon dolara düştü.
Merkez Bankası rezervleri geriledi
19.12.2019 15:07
Son güncelleme : 19.12.2019 15:07
AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para
ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, 13 Aralık'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 148 milyon dolar
düşüşle 77 milyar 898 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 6 Aralık'ta 79 milyar 46 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın
rezervleri, 840 milyon dolar azalışla 26 milyar 823 milyon dolardan 25 milyar 983 milyon dolara geriledi.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 988 milyon dolar azalarak 105 milyar 869 milyon dolardan 103 milyar 881 milyon dolara düştü.
14:51110.670
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 94,88
|Açılış
|: 110.853
|
|Önceki Kapanış
|: 110.575
|
111.274
En Düşük
110.584
14:515,9389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0126
|Açılış
|: 5,9370
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9140
|
5,9424
En Düşük
5,9006
14:516,6133
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0221
|Açılış
|: 6,6010
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5680
|
6,6207
En Düşük
6,5795
14:51281,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,29
|Açılış
|: 281,54
|
|Önceki Kapanış
|: 281,25
|
282,00
En Düşük
280,12
BIST En Aktif Hisseler
|KRSTL
|1,71
|289.154.131
|% 10,32
|
|BOSSA
|9,07
|25.684.888
|% 10,21
|
|EGCYO
|0,33
|66.557
|% 10,00
|
|DARDL
|3,08
|273.599
|% 10,00
|
|HALKS
|2,20
|434.991
|% 10,00
|
|KERVN
|0,53
|480.100
|% -8,62
|
|MAALT
|56,15
|1.352.525
|% -6,42
|
|KSTUR
|25,50
|62.373
|% -5,56
|
|GUSGR
|2,39
|94.336.027
|% -5,16
|
|HURGZ
|1,09
|3.685.572
|% -4,39
|
|THYAO
|13,76
|455.101.325
|% 0,15
|
|KRSTL
|1,71
|289.154.131
|% 10,32
|
|VESTL
|13,45
|255.562.274
|% 3,94
|
|SISE
|5,17
|181.271.062
|% 1,17
|
|KRDMD
|2,53
|170.484.583
|% 1,61
|
|KRSTL
|1,71
|289.154.131
|% 10,32
|
|IEYHO
|0,60
|59.572.782
|% -3,23
|
|KRDMD
|2,53
|170.484.583
|% 1,61
|
|GUSGR
|2,39
|94.336.027
|% -5,16
|
|GSRAY
|2,40
|90.684.280
|% 2,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7480
|7,7868
|% 0,21
|
|Frank
|6,0340
|6,0703
|% 0,18
|
|Riyal
|1,5787
|1,5867
|% 0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.474
|1.474
|-1,71
|
|Altın Gr.
|281
|281
|0,15
|
|Cumhuriyet
|1.865
|1.894
|10,00
|
|Tam
|1.856
|1.902
|7,45
|
|Yarım
|897
|920
|3,60
|
|Çeyrek
|450
|460
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|16,92
|16,96
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,23
|3,23
|-0,01
|
|B. Petrol
|66,25
|66,25
|0,08
|