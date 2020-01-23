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Merkez Bankası rezervleri yükseldi

23.01.2020 15:21

Son güncelleme : 23.01.2020 15:21
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta 242 milyon dolar artarak 106 milyar 456 milyon dolara yükseldi.



AA

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna  göre, 17 Ocak'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 83 milyon dolar artışla 78  milyar 350 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 10 Ocak'ta 78 milyar 267  milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 159 milyon dolar artışla 27  milyar 947 milyon dolardan 28 milyar 106 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki  haftaya kıyasla 242 milyon dolar artarak 106 milyar 214 milyon dolardan 106 milyar 456 milyon dolara çıktı.




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