Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta 242 milyon dolar artarak 106 milyar 456 milyon dolara yükseldi.
Merkez Bankası rezervleri yükseldi
23.01.2020 15:21
Son güncelleme : 23.01.2020 15:21
AA
TCMB tarafından Haftalık Para
ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 17 Ocak'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 83 milyon dolar
artışla 78 milyar 350 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 10 Ocak'ta 78 milyar 267 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın
rezervleri, 159 milyon dolar artışla 27 milyar 947 milyon dolardan 28 milyar 106 milyon dolara yükseldi.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 242 milyon dolar artarak 106 milyar 214 milyon dolardan 106 milyar 456 milyon dolara çıktı.
15:05123.195
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 448,38
|Açılış
|: 122.392
|
|Önceki Kapanış
|: 122.747
|
123.457
En Düşük
122.203
15:055,9317
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0107
|Açılış
|: 5,9290
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9210
|
5,9339
En Düşük
5,9034
15:056,5828
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0149
|Açılış
|: 6,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5620
|
6,5851
En Düşük
6,5526
15:05296,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,34
|Açılış
|: 296,40
|
|Önceki Kapanış
|: 296,73
|
297,80
En Düşük
295,12
BIST En Aktif Hisseler
|ULUSE
|31,76
|4.795.407
|% 19,94
|
|RYSAS
|11,23
|33.853.041
|% 19,47
|
|NATEN
|19,33
|147.778.299
|% 18,73
|
|HUBVC
|44,00
|40.252.577
|% 18,47
|
|RYGYO
|9,06
|6.539.080
|% 16,75
|
|KENT
|209,20
|6.660.637
|% -6,15
|
|KLNMA
|46,60
|49.275.836
|% -5,05
|
|ATAGY
|4,08
|10.676.265
|% -3,77
|
|ISBTR
|42.050,00
|473.924
|% -3,61
|
|GARFA
|5,80
|5.083.169
|% -3,33
|
|THYAO
|14,48
|1.354.314.822
|% -1,63
|
|GARAN
|12,21
|367.124.776
|% 0,33
|
|HALKB
|7,12
|343.123.667
|% 0,71
|
|ICBCT
|6,03
|340.000.179
|% -0,66
|
|KRSTL
|1,87
|327.849.397
|% 10,00
|
|KRSTL
|1,87
|327.849.397
|% 10,00
|
|GUSGR
|2,59
|289.705.560
|% 4,02
|
|THYAO
|14,48
|1.354.314.822
|% -1,63
|
|KRDMD
|3,04
|268.902.216
|% -0,33
|
|ODAS
|2,03
|172.908.526
|% 3,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7600
|7,7989
|% 0,09
|
|Frank
|6,1004
|6,1372
|% 0,15
|
|Riyal
|1,5765
|1,5844
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|296
|296
|-0,49
|
|Cumhuriyet
|1.962
|1.991
|-2,00
|
|Tam
|1.952
|2.001
|-2,74
|
|Yarım
|943
|968
|-1,33
|
|Çeyrek
|473
|484
|-0,66
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|-0,03
|
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