Merkez Bankası, 3 ay vadeli döviz karşılığı TL swap ihalesi açtı.
Merkez Bankası swap ihalesi açtı
19.12.2019 10:19
Son güncelleme : 19.12.2019 10:21
Merkez Bankası'nın duyurduğu ihale, 20 Aralık valörlü ve 19 Mart vadeli olacak.
İhalede tutar 1 milyar ABD Doları
olarak belirlendi.
İhale 13:30-14:00 saatleri arasında gerçekleşecek.
10:06111.114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 539,41
|Açılış
|: 110.853
|
|Önceki Kapanış
|: 110.575
|
111.274
En Düşük
110.853
10:065,9182
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0081
|Açılış
|: 5,9140
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8800
|
5,9327
En Düşük
5,9006
10:066,5907
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0005
|Açılış
|: 6,5680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5510
|
6,6067
En Düşük
6,5795
10:06280,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,72
|Açılış
|: 280,53
|
|Önceki Kapanış
|: 281,25
|
281,75
En Düşük
280,35
BIST En Aktif Hisseler
|EGCYO
|0,33
|62.638
|% 10,00
|
|HALKS
|2,20
|276.234
|% 10,00
|
|DARDL
|3,05
|63.925
|% 8,93
|
|IZTAR
|4,93
|67.812
|% 8,83
|
|QNBFL
|74,75
|483.317
|% 8,10
|
|EMNIS
|1,55
|4.650
|% -6,63
|
|FRIGO
|12,01
|12.010
|% -6,25
|
|KSTUR
|25,50
|24.633
|% -5,56
|
|MERIT
|17,00
|2.074
|% -5,56
|
|IZMDC
|5,45
|720.571
|% -5,38
|
|THYAO
|13,83
|25.271.666
|% 0,66
|
|KRDMD
|2,52
|16.829.434
|% 1,20
|
|PETKM
|3,61
|8.469.051
|% 0,28
|
|GUSGR
|2,48
|8.190.959
|% -1,59
|
|ASELS
|19,30
|8.070.759
|% 0,42
|
|IEYHO
|0,59
|6.830.298
|% -4,84
|
|KRDMD
|2,52
|16.829.434
|% 1,20
|
|IHLAS
|0,75
|3.737.957
|% 2,74
|
|IHLGM
|0,89
|3.947.835
|% 1,14
|
|EKGYO
|1,47
|5.078.973
|% 0,68
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7214
|7,7602
|% -0,13
|
|Frank
|6,0098
|6,0460
|% -0,22
|
|Riyal
|1,5719
|1,5798
|% -0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.476
|1.477
|0,58
|
|Altın Gr.
|281
|281
|-0,54
|
|Cumhuriyet
|1.856
|1.884
|7,00
|
|Tam
|1.849
|1.895
|7,70
|
|Yarım
|893
|917
|3,72
|
|Çeyrek
|448
|458
|1,86
|
|Gümüş.Ons
|16,97
|17,02
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,23
|3,23
|-0,01
|
|B. Petrol
|66,25
|66,25
|0,08
|