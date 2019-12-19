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Merkez Bankası swap ihalesi açtı

19.12.2019 10:19

Son güncelleme : 19.12.2019 10:21
Merkez Bankası, 3 ay vadeli döviz karşılığı TL swap ihalesi açtı.



Merkez Bankası'nın duyurduğu ihale, 20 Aralık valörlü ve 19 Mart vadeli olacak.

İhalede tutar 1 milyar ABD Doları olarak belirlendi.

İhale 13:30-14:00 saatleri arasında gerçekleşecek.




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